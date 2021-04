Rasema Vladetić (65) jedina je farmerica u ovoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Na svome imanju u Donjem Lapcu ugostila je troje muškaraca - Zvonka, Željana i Josipa, a gledatelji su primijetili da se Rasema ponaša malo okrutno prema njima.

- Zaslužili su da ih tako tretiram jer nisu bili iskreni. Nijedan mi se nije javio tijekom pauze između snimanja. Jedino me Zvonko nazvao, i to večer prije dolaska na moju farmu. Naljutila sam se na njih jer su ipak dolazili k meni, u moju kuću, a nisu ni pitali kako sam - razočarano je rekla Rasema za RTL.hr. o 'nepristojnim' kandidatima.

To je razlog zbog čega je svojim kandidatima odmah zadala posla pune ruke posla.

- Takva sam, stroga sam, ali znam i nagraditi. Postoji vrijeme kada se radi i vrijeme kada se uživa. Ne može se samo uživati - kaže farmerica i dodaje - Prvo se moraju dokazati radom, a poslije svega možemo peći janje!

Komentirala je i koji su kriteriji odlučivali o tome koga će povesti na farmu, a koga ne.

- Mladen je bio premlad i nije mi se svidio, a Joža - čovjek ima devetero djece, a nikad se nije ženio. Kako se pouzdati u takvog muškarca? - kaže gospođa Rasema i dodaje - Bolje mi je samoj, nego s pogrešnim muškarcem.

Na pitanje što se dogodilo s Mirsadom, 'zlatnim dečkom' kojeg je odbila i nije ga željela povesti na farmu, rekla je:

- Ispričala sam mu se što sam ga grubo odbila, ali uplašio me s tom izravnošću. Prvo se treba upoznati, porazgovarati pa vidjeti u kojem smjeru to ide. On je došao sa stavom kao da sam već njegova. Ne ide to tako - objasnila je Rasema.