U turbulentnoj 13. sezoni 'Ljubavi na selu' skandalima nema kraja.

Tek što je show završio, u centar pažnje izbio je Josip Benčec (60), koji se borio za ljubav Raseme Vladetić (64) na farmi u Donjem Lapcu u Lici.

Josipa su gledatelji počeli na društvenim mrežama prozivati “muljatorom” koji im je dužan novce. 'On je prevarant za betoniranje i građevinske radove', pisali su.

- Uzeo mi je čovjek sedam tisuća kuna za betoniranje i ništa. Bitno da je on otišao u show. Rekao mi je da ima napraviti u ‘fušu’ oko 700 m2, kad ono on po televiziji - rekao nam je Darko S. (Podaci su poznati redakciji). Dodao je kako je Benčeca kontaktirao više puta zbog novčanog duga.

- Tek onda sam poludio jer me blokirao. Mutikaša je. Još me ljudi ispituju je li to onaj što je morao betonirati kod mene, a on ljubuje u showu - kaže nam Darko. Kontaktirali smo i Josipa preko RTL-a da čujemo njegovu stranu priče.

- Sve je to istina, ali to se dogodilo prije više od godine dana, kad smo dogovarali posao i pogodili se za cijenu od sedam tisuća kuna - započinje nam priču Josip.

Umirovljeni elektrozavarivač Josip Benčec iz Volodera kraj Kutine govori nam kako je on zvao dotičnog Darka, ali mu se ovaj nije javljao na telefon.

- On je trebao naručiti beton i ostalo, no nije ništa naručio. Ja sam ga zvao puno puta, ali se nije nikad javio. Sad se on odlučio javiti nakon što se godinu dana nije javljao! Tužit ću ga sigurno za povredu časti - kaže nam Benčec.

U showu je bio kod Raseme Vladetić, ali joj je na kraju priznao da ima novu curu te otišao iz realityja prije samog finala. Bavi se peradarstvom te sadi voće i povrće, a posebno ističe da je oduvijek volio putovati. U slobodno vrijeme Josip, kaže, šeta i bavi se ribolovom. Iza sebe ima dva braka, tri sina i sedmero unučadi.

- Oni su moje najveće bogatstvo. Nakon ljubavnih razočarenja povukao sam se u sebe, ali još uvijek čvrsto vjerujem da postoji netko tko bi mi mogao uljepšati dane kako ne bi život proveo usamljen - rekao je prije samog početka 'Ljubavi na selu'. Sebe opisuje kao poštenog i iskrenog muškarca, a od buduće partnerice je očekivao iste osobine.

Josipov skandal nije jedini s Rasemine farme. Za njezinu se ljubav borio i Željan Arnerić (44) s Brača. On je zbog bušenja automobilskih guma 2014. na Braču pravomoćno osuđen u svibnju 2019. godine, i to na sedam mjeseci zatvora uz primjenu uvjetne osude od dvije godine.

- Bila je velika uzbuna na Braču, ljudi su stvarno bili uznemireni. Nije bilo nimalo ugodno, neki su i dežurali u svojim automobilima. To se događalo periodično. Prvo bi stradalo par automobila, onda bi bilo zatišje, pa onda opet serija izbušenih guma. Mislim da su izbušene gume na 20-ak automobila. Svi smo se iznenadili kad smo čuli da je Željan taj fantom - ispričao nam je mještanin Postira prisjećajući se kako su mnogi sumnjali da gume buše vulkanizeri s Brača.

Željan, tad 37-godišnjak, nije birao svoje žrtve i na njega nitko nije sumnjao. On je čak na svom profilu na društvenim mrežama objavljivao vijesti o probušenim gumama javno se zgražajući nad time. No postao je nemaran ili očito nije mogao odoljeti porivu da nekome probuši gume i usred bijela dana. Tako je oko podne na parkiralištu probušio gumu prodavačici iz dućana i to ga je naposljetku koštalo uhićenja. Netko ga je vidio s balkona i prijavio, a policija ga je pronašla kako ispija kavu u hotelu.

Nije se opirao uhićenju. Navodno je tad od okupljenih znatiželjnika tražio da ga fotografiraju i objave na Facebooku. PU splitsko-dalmatinska je nakon provedene istrage protiv njega podignula kaznenu prijavu, a slučaj je 2019. godine okončan na Općinskom sudu u Splitu. Željana inače mještani Brača ranije nisu doživljavali, kako su nam rekli, kao problematičnog.