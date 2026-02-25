She Loves Pablo objavili live singl uoči koncerta u Zagrebu

Bend She Loves Pablo objavio je live verziju singla „Pretty Company, Big Inconvenience“, snimljenu prošle godine u zagrebačkom klubu Boogaloo. Riječ je o prvom službenom uvidu u koncertni album koji će biti objavljen za nekoliko tjedana.

Live izdanje singla dolazi uoči koncerta u Vintage Industrial Baru, gdje će 6. ožujka bend obilježiti 10 godina od izlaska albuma „Try Mandarin“. Taj je album označio važnu etapu u njihovu radu i dodatno učvrstio njihovu poziciju na domaćoj alternativnoj sceni.

Obljetnički koncert zamišljen je kao presjek dosadašnjeg stvaralaštva – večer u kojoj će publika moći čuti pjesme koje su obilježile različite faze benda, od ranijih izdanja do novijih materijala. Program će obuhvatiti izvedbe s albuma „Try Mandarin“, ali i izbor drugih pjesama koje su postale sastavni dio njihova koncertnog repertoara.

Kako je već ranije najavljeno, večer će započeti nastupima bendova Tight Grips i Malady Lane, koji će predstaviti vlastiti autorski materijal.

Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio te u Dirty Old Shop, a koncert organizira Dostava Zvuka.