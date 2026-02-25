Obavijesti

USKORO STIŽU U VINTAGE

She Loves Pablo objavili live singl uoči koncerta u Zagrebu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
She Loves Pablo objavili live singl uoči koncerta u Zagrebu
Foto: Marina Uzelac

Live izdanje singla "Pretty Company, Big Inconvenience" dolazi uoči koncerta u Vintage Industrial Baru, gdje će 6. ožujka bend obilježiti 10 godina od izlaska albuma „Try Mandarin".

Bend She Loves Pablo objavio je live verziju singla „Pretty Company, Big Inconvenience“, snimljenu prošle godine u zagrebačkom klubu Boogaloo. Riječ je o prvom službenom uvidu u koncertni album koji će biti objavljen za nekoliko tjedana.

She Loves Pablo u Vintageu slavi 10. rođendan albuma "Try Mandarin" u ožujku 2026.

Live izdanje singla dolazi uoči koncerta u Vintage Industrial Baru, gdje će 6. ožujka bend obilježiti 10 godina od izlaska albuma „Try Mandarin“. Taj je album označio važnu etapu u njihovu radu i dodatno učvrstio njihovu poziciju na domaćoj alternativnoj sceni.

Obljetnički koncert zamišljen je kao presjek dosadašnjeg stvaralaštva – večer u kojoj će publika moći čuti pjesme koje su obilježile različite faze benda, od ranijih izdanja do novijih materijala. Program će obuhvatiti izvedbe s albuma „Try Mandarin“, ali i izbor drugih pjesama koje su postale sastavni dio njihova koncertnog repertoara.

Kako je već ranije najavljeno, večer će započeti nastupima bendova Tight Grips i Malady Lane, koji će predstaviti vlastiti autorski materijal.

Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio te u Dirty Old Shop, a koncert organizira Dostava Zvuka.

