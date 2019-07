Rasplakao Ritu Oru, a sada kao morska sirena uživa u Splitu...

Australski pjevač i performer Seann Miley Moore (26) plovi Jadranom na jedrilici koju je preko agencije unajmio s grupom prijatelja. Pjevač iz Sydneya pohvalio se na društvenoj mreži kako su obišli Split i okolicu, a za tu je priliku poželio biti poput morske sirene.

Foto: Instagram

Na sebe je navukao elastični materijal s perajama u obliku repa i sjeo na ogradu pramca jedrilice.

- Uživamo i partijamo, provod u Hrvatskoj je nezaboravan - rekao je.

Foto: Instagram

Seann je prešao, kako kaže, pola svijeta da 2015. dođe na audiciju za britanski X Factor. Prvo je žiri i gledatelje iznenadio nesvakidašnjim stylingom jer nosi 'drag queen' odjeću, a zatim je pjevao pjesmu 'The Show Must Go On' rock sastava Queen.

Foto: Instagram

Na kraju pjesme se rasplakao, kao i Rita Ora (28), pjevačica i članica žirija. Iako je bio jedan od favorita showa, zauzeo je tek 10. mjesto.

Australac je izdao i svoj album 'Seann Miley Moore', a u video spotu za pjesmu 'San Miguel' također nosi rep morske sirene.

POGLEDAJTE VIDEO: