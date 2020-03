Rasplesana sezona: Josip voli disko ples, a Nikolina zumbu...

Posljednja sezona showa 'Ljubav je na selu' imala je mnogo zanimljivih trenutaka. Farmeri su htjeli zavesti kandidatkinje na razne načine - sviranjem gitare, priređivanjem iznenađenja, ali i plesanjem. Najpoznatiji u tom bio je Josip Tratnjak (20), koji je zbog svog disko plesa postao hit na internetu.

- Njegov ples bio je genijalan. Ti pokreti... To je definitivno kao prirodno, kao da to svaki dan radi - rekla je Gabrijela Kamenički (22), koja je ostala kod Josipa na farmi do samoga kraja, ali nisu 'kliknuli'.

Josip zna i romantične plesove, iako mu nisu omiljeni. Na mobitelu je jednom prilikom pustio svoju omiljenu pjesmu i zaplesao, kako on to naziva, 'romantični disko ples'.

- Ovo mu je bila super taktika s ovim stiskavcem, da mi se malo približi - rekla je tad Gabrijela.

Hakija Špago (41), osim što je svirao gitaru tijekom večere s Marijanom Črlenec (28), pokazao je da ima i plesne sposobnosti. S ružom u ustima primio je Marijanu i otplesao s njom niz stepenice.

Nije Hakija plesao samo tango, već i valcer.

- Osobno, ne znam ga plesati, nepoznato mi je. Marijana mi je pokazala nekoliko koraka, uštimao sam se i zadovoljio sam njenu želju da skupa otplešemo valcer.

Nisu samo farmeri pokazali plesačke vještine. Nikolina Sajević (18), koja se borila za Hakiju, pokazala je kako pleše zumbu.

- Plešem zumbu četiri godine. Dok plešem osjećam se slobodno, kao da je cijeli svijet moj - rekla je tad Nikolina.