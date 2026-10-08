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BIRALA IH ENA

Raspodjela namirnica nekim kandidatima u 'Masterchefu' prouzročila je probleme

Piše 24sata,
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Raspodjela namirnica nekim kandidatima u 'Masterchefu' prouzročila je probleme
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Foto: Nova TV
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Ena je dobila moć odabrati i rasporediti tri ponuđene kombinacije namirnica među timovima. Svaka kombinacija spajala je glavnu namirnicu s temeljcem i određenom vrstom papra

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Nakon što je u prethodnom izazovu pokazala izvrsno baratanje tehnikama rezanja i osvojila prednost nad ostalim natjecateljima, Ena Kokanović Nagy u novom je izazovu dobila važnu moć - odabrati i rasporediti tri ponuđene kombinacije namirnica među timovima. Ulog je bio velik jer najlošije izvedbe vode izravno u stres test.

Svaka kombinacija spajala je glavnu namirnicu s temeljcem i određenom vrstom papra, a Enine odluke nisu sve kandidate jednako razveselile.

Foto: Nova TV

Crvenom timu dodijelila je ribu list i tamni pileći temeljac.

- Dobili smo najgore - zaključila je Mirjana, dok je Danijela Luburić priznala koliko joj je glavna namirnica nepoznata: 'Jedini list koji sam vidjela je bio list sa stabla, tako da Bože pomozi!'

Ni plavi nisu bili oduševljeni svojom kombinacijom svinjskog kotleta i ribljeg temeljca.

- Temeljac riblji i svinjski kare, nema goreg - komentirala je Marija Bilić.

Foto: Nova TV

Zelenima je pripala naizgled najjednostavnija kombinacija – pileći batak i povrtni temeljac. No upravo je to kod Dominika Bobana izazvalo oprez.

- To najlakše možda bude najteže - zaključio je.

Uz zadane kombinacije kandidati su mogli odabrati još deset namirnica kojima će zaokružiti svoja jela, a za cijeli zadatak imali su 55 minuta. Chefovi su im ponudili i mogućnost da svoju kombinaciju zamijene s drugim timom te tako osvoje dodatnu nagradu, no nitko nije odlučio riskirati.

Foto: Nova TV

Pred kandidatima je tako ostao zahtjevan zadatak – od naizgled nespojivih namirnica stvoriti skladno MasterChef jelo i izbjeći mjesto među najlošijima koje vodi u stres test.

Foto: Nova TV

Kako će žiri ocijeniti njihova jela i tko će se spasiti od stres testa, ne propustite doznati u idućoj epizodi na Novoj TV, a već sada na Nova Play.

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