Rastrošne princeze: Meghan na odjeću potrošila 3 milijuna kn.

Članovi kraljevske obitelji vole si priuštiti lijepe i skupe stvari, pa su tako kraljevski modni stručnjaci napravili istraživanje na temu njihove rastrošnosti. Kako donosi UFO No More, vojvotkinje i princeze lani su na vlastite luksuze potrošile poprilični budžet.

Poznato je kako je vojvotkinja Meghan Markle (37) ljubiteljica jednostavnog stila koji često dodatno 'podigne' dizajnerskim modnim dodacima, a sve to itekako košta. Iz podataka dobivenih u istraživanju, prošle je godine, i to samo na odjeću, Meghan potrošila više od tri milijuna kuna. Sve je to, dakako, išlo na trošak poreznih obveznika.

S obzirom na to da je bivša američka glumica navikla na luksuz, toga se ne misli odreći sad kad je postala supruga princa Harryja (34).

Foto: Paul Edwards/Press Association/PIXSELL

Danska princeza Mary (46) također voli dobro potrošiti, ali ipak nije ni blizu Meghaninoj rastrošnosti. Po mišljenju mnogih jedna je od najbolje odjevenih dama s kraljevskih dvora, a njezin stil ipak nije besplatan. Tako je ona samo lani potrošila 720 tisuća kuna na odjeću i modne dodatke.

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Vojvotkinja od Wessexa, Sophie, prošle godine potrošila je nešto manje, ukupno 595 tisuća kuna. Meghanina šogorica i supruga princa Williama, Kate Middleton (37) najviše voli trošiti na glamurozne haljine, a lani je na odjeću i nakit sveukupno potrošila 550 tisuća kuna.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Princeza Marta Louise od Norveške (47) voli se dobro odjenuti, a na svoje modne kombinacije troši manje od svojih prethodnica i ostalih dama s kraljevskih dvora. Tako je prošle godine Marta potrošila 420 tisuća kuna.

Foto: Ballesteros/DPA/PIXSELL

Britanska princeza Beatrice (30) voli jednostavnu i ne okreće se samo dizajnerima, a to se vidi i po njezinom trošenju na odjeću. Ona je prošle godine na odjevne predmete potrošila 'tek' 380 tisuća kuna, što nije malo, ali je ipak znatno manje od ostalih princeza i vojvotkinja iz spomenutog istraživanja.