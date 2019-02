Rastu tenzije među Ljubinim curama, a bilo je uvreda i suza

Kako su djevojke sve duže na farmama svojih odabranika, tako su i tenzije među njima sve veće. Nova epizoda 'Ljubav je na selu' tako je donijela nove svađe i nesuglasice među kandidatkinjama, a nije nedostajalo ni ogovaranja. Posebno je 'zabavno' bilo kod farmera iz Metkovića.

[video: 1204022 / Najbolje izjave iz emisije 'Ljubav je na selu']

Romantičar Ljubo svojim se djevojkama pohvalio dalmatinskim ribljim specijalitetima, ali je šala jedne od njegovih kandidatkinja izazvala prvu veliku raspravu. Romantična večera u samo nekoliko sekundi pretvorila se u verbalni sukob među Ljubinim djevojkama.

Foto: RTL/Screenshot

- Ja mislim da je Violeta već uhvatila Ljubina soma - našalila se Vera, ali njezina šala nije baš svima bila smiješna.

- Budi dama, kako mi to možeš napraviti. Što meni to treba, da me se naziva ku***m jer imam djecu s dva različita muškarca. Spušta mi stalno lagano, dosta mi je. Što to meni treba - komentirala je Violeta koju je šala jako uvrijedila. Veri nije bilo jasno u čemu je toliki problem. Među djevojkama su pale teške riječi, a Violeta je Veru čak optužila da je već spavala s Ljubom.

Foto: RTL/Screenshot

Kod Jovana jutarnje buđenje nije dobro prošlo, a posebno je ljuta bila Marija koja se nije stigla naspavati.

- Što ću se ja buditi u šest ujutro, neću ustajati tako rano i čistiti štalu - bila je ljutita Marija, a Sanja je zaključila da se među ostale djevojke ne uklapa previše.

- Ne uklapam se među ostale cure, ali to me niti ne zamara previše - komentirala je Sanja. Tenzije su se osjetile i nakon buđenja, a Jovan se ljutio na cure zbog njihovih loših vještina oko brige i čuvanja životinja.

Foto: RTL/Screenshot

- To trči, to skače, to jede, to nikad krenuti. ne sviđa mi se. Više se mi tjeramo nego krave - na kraju je zaključila Marija, a Victoria je iskoristila vještinu pljeskanja kako bi pokušala privući krave. Nažalost, to joj baš i nije lako polazilo za rukom.

- Krave su došle kući, cure su večerale. Ali, na selu nema odmora - rekao je Jovan pa je kandidatkinjama zadao još zadataka u vrtu i oko kuće.

Foto: RTL/Screenshot

Kod farmera Marka atmosfera je ipak bila nešto opuštenija, on je svoje djevojke odlučio provozati na skuteru. Rasemi i Mili to je bilo prvi put u životu da su uopće i sjele na motor, a novo prijevozno sredstvo nije se baš svidjelo Kseniji jer je, kako kaže, nedavno imala neugodno iskustvo.

Farmer Boris svoje je djevojke jedva nagovorio da ustanu i krenu raditi na farmu, a ni one nisu bile previše oduševljene ranim buđenjem. Nisu imale vremena za šminkanje, a to je posebno razljutilo kozmetičarku Anu-Paulu koja je brzo otrčala u kupaonicu kako bi se što brže spremila za novi radni dan.

Foto: RTL/Screenshot

Pale su i teške riječi između farmera i njegove zlatne djevojke za koju je već ranije priznao da mu se od svih ostalih kandidatkinja najviše sviđa

- Nemoj me živcirati, ideš mi na živce. To sam ti već rekla. Ideš mi na živce jer si dosadan i pitaš glupa pitanja. Stalno nešto ispituješ bez veze - odbrusila mu je oštro Ana-Paula koja je zaključila kako se Boris, inače šutljiv, u njezinoj blizini nikako 'ne gasi'. Curama je prigovarala i Borisova teta Jelena.

Foto: RTL

- Ne treba ti toliko šminke, ionako će ti se razmaziti od znoja i svega. Naradit ćeš se ti ovdje, bolje ti je bez šminke - rekla je Borisova tetka i zaključila da je Ana-Paula prevelika šminkerica za njezinog nećaka.

- Ne vjerujem da Ana-Paula uopće želi biti na farmi i raditi na farmi - dodala je zazočarana Borisova teta.

Foto: RTL

I dok su se druge djevojke svađale i prepucavale s farmerima ili jedne s drugima, Draganove cure odlučile su 'zakopati' ratnu sjekiru i pomiriti se nakon svađe koju su zbog rasporeda spavanja imale dan ranije. Tada je kandidatkinja Mira bila toliko ljuta da je u jednom trenutku skoro i otišla s farme.

Foto: Screenshot RTL

- Baš sam u krizi sad. Zbog tih scena išla bih kući. Pod*ebava me se na neki način - jadala se Mira nakon što joj je Monika rekla da će svi spavati u istom krevetu.