Rastu tenzije na sudu! Cardi B: 'Zaštitarka me snimala dok sam bila u ginekološkoj ordinaciji!'

Cardi B (32) svjedočila je u utorak na građanskom suđenju u Los Angelesu, dajući svoj iskaz o sukobu između nje i bivšeg zaštitara 2018. godine. Reperica je svjedočila na sudu, prisjećajući se sukoba koji se dogodio kada ju je zaštitarka Emani Ellis navodno pratila i snimala u ginekološkoj ordinaciji.

Cardi je optužena za napad, udaranje i pljuvanje na Ellis, kao i za porezotinu na licu. Zaštitarka je 2020. godine podnijela tužbu. Cardi je svjedočila da je tijekom četvrtog mjeseca trudnoće došla u ordinaciju ginekologa u Beverly Hillsu kada ju je Ellis, koja je radila u zgradi, počela pratiti i snimati mobitelom, prenosi Daily Mail.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

To je bila velika razlika u odnosu na Ellisinu izjavu u ponedjeljak. Svjedočila je da je Cardi 'zamahnula' prema njoj, pljunula na nju i porezala joj obraz dugim noktom. Ellis je također optužila Cardi, koja ju je tijekom svjedočenja nazvala 'velikom', da ju je 'vrijeđala zbog debljine'.

Cardi je inzistirala da su se njih dvije 'verbalno posvađale', ali da 'uopće nije došlo do fizičkog sukoba'.

Cardi je rekla da je Ellis dolazila dok je ona odlazila i da ju je mogla čuti kako razgovara na telefon i govori: 'O, moj Bože, ljudi. Cardi B je ovdje.'

- Brzo sam hodala, ali sam osjećala da je iza mene. Onda sam se okrenula prema njoj i rekla joj 'Hej, zašto me snimaš?' - prisjetila se Cardi, piše Daily Mail.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

- Očito je izgledala kao zaštitar, bila je u uniformi. Ja sam rekla: 'Zašto me snimaš, zar nisi zaštitar?'. A ona je na to rekla: 'Moja greška.' - nastavila je. Na kraju je rekla da su se njih dvije nastavile 'svađati' i 'psovati jedna drugu'.

Cardi je tvrdila da je u nekom trenutku recepcionarka izašla, a Ellis je počeo tvrditi da ju je Cardi 'udarila'. Opisujući incident, Cardi je izjavila da se nisu fizički obračunale i da nije pljunula na zaštitarku.