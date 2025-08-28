Obavijesti

Show

Komentari 0
INCIDENT IZ 2018. GODINE

Rastu tenzije na sudu! Cardi B: 'Zaštitarka me snimala dok sam bila u ginekološkoj ordinaciji!'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
Rastu tenzije na sudu! Cardi B: 'Zaštitarka me snimala dok sam bila u ginekološkoj ordinaciji!'
6
Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Reperica Cardi B prisustvovala je suđenju. Tužila ju je zaštitarka Emani Ellis koja tvrdi da ju je glazbenica fizički napala i pljunula na nju. Međutim, Cardi je negirala gotovo sve pritužbe.

Cardi B (32) svjedočila je u utorak na građanskom suđenju u Los Angelesu, dajući svoj iskaz o sukobu između nje i bivšeg zaštitara 2018. godine. Reperica je svjedočila na sudu, prisjećajući se sukoba koji se dogodio kada ju je zaštitarka Emani Ellis navodno pratila i snimala u ginekološkoj ordinaciji.

Cardi je optužena za napad, udaranje i pljuvanje na Ellis, kao i za porezotinu na licu. Zaštitarka je 2020. godine podnijela tužbu. Cardi je svjedočila da je tijekom četvrtog mjeseca trudnoće došla u ordinaciju ginekologa u Beverly Hillsu kada ju je Ellis, koja je radila u zgradi, počela pratiti i snimati mobitelom, prenosi Daily Mail.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

To je bila velika razlika u odnosu na Ellisinu izjavu u ponedjeljak. Svjedočila je da je Cardi 'zamahnula' prema njoj, pljunula na nju i porezala joj obraz dugim noktom. Ellis je također optužila Cardi, koja ju je tijekom svjedočenja nazvala 'velikom', da ju je 'vrijeđala zbog debljine'.

Cardi je inzistirala da su se njih dvije 'verbalno posvađale', ali da 'uopće nije došlo do fizičkog sukoba'.

KAKVA MODA... FOTO Pa dobro što je ovo?! Došli su na crveni tepih u bizarnim kombinacijama, pogledajte ih!
FOTO Pa dobro što je ovo?! Došli su na crveni tepih u bizarnim kombinacijama, pogledajte ih!

Cardi je rekla da je Ellis dolazila dok je ona odlazila i da ju je mogla čuti kako razgovara na telefon i govori: 'O, moj Bože, ljudi. Cardi B je ovdje.'

- Brzo sam hodala, ali sam osjećala da je iza mene. Onda sam se okrenula prema njoj i rekla joj 'Hej, zašto me snimaš?' -  prisjetila se Cardi, piše Daily Mail.

2021 American Music Awards Red Carpet Roll-Out with Cardi B
Foto: OConnor/AFF-USA.com

- Očito je izgledala kao zaštitar, bila je u uniformi. Ja sam rekla: 'Zašto me snimaš, zar nisi zaštitar?'.  A ona je na to rekla: 'Moja greška.' - nastavila je. Na kraju je rekla da su se njih dvije nastavile 'svađati' i 'psovati jedna drugu'.

OBRAČUNALA SE Cardi B optužila svekrvu i muža da su je opljačkali? 'Rekla sam ti da se ne igraš sa mnom...'
Cardi B optužila svekrvu i muža da su je opljačkali? 'Rekla sam ti da se ne igraš sa mnom...'

Cardi je tvrdila da je u nekom trenutku recepcionarka izašla, a Ellis je počeo tvrditi da ju je Cardi 'udarila'. Opisujući incident, Cardi je izjavila da se nisu fizički obračunale i da nije pljunula na zaštitarku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'
DANAS NEPREPOZNATLJIV

FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...
ZANOSNA PLAVUŠA

Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...

Tina Katanić, bivša loto djevojka i manekenka, nakon što joj je privatni snimak 2015. uništio karijeru i mir, danas žari i pali daleko od Hrvatske
Transfer koji je zatresao Lijepu Našu: Vrijeme je za novo jutro! Bratoš: Bit je da si čuvamo leđa
OPROŠTAJ U ETERU

Transfer koji je zatresao Lijepu Našu: Vrijeme je za novo jutro! Bratoš: Bit je da si čuvamo leđa

Jutro uz bravo! od ponedjeljka više neće biti isto. Bratoš, Kečkeš i Dora odlaze, ali zajedno na novo radno mjesto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025