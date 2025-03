Rasturila nastupom u TLZP-u, a za jednu ulogu se skinula gola: 'Sviđa mi se da sam popularna'

Prvo je pjevala zarazni hit "Pedro" Raffaelle Carre, pa "Volim te budalo mala" Frane Lasića, a u trećoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" razvalila je s "I'm an Albatroz" švedske pjevačice Lil Sis Nore. I pobijedila. Glumica i liječnica Mada Peršić (36) ne krije da su pripreme bile izazovne.

- Ali teklo je lagano. Znate ono kad radite, ali vam je to zabavno pa ne osjećate težinu. Helena Janjušević smislila je genijalnu koreografiju i to je oplemenilo nastup. Zapravo mu je možda dalo i temelj. Kostim i maska su isto bili genijalni. Zaljubila sam se u cipele broj 47 iz prošle sezone, u kojima sam i plesala. Naručili smo specijalne cipele, ali su došle na krivu adresu i nepoznata osoba ih je preuzela - govori nam Mada, koja je novac donirala udruzi Hrabre njuške, od koje je i ona udomila dvije mace.

POGLEDAJTE NASTUP:

Gluma joj pomaže u transformacijama. A i pjevanje joj itekako ide.

Foto: Luka Dubroja

- Obožavam se uživljavati u razne likove. To me obogaćuje kao osobu. Kažu da imam sluha i da imam lijep glas i elastične glasnice, ali nisam otprije pjevački utrenirana. Pjevanje se puno mora vježbati. Tu su moji kolege pjevači spretniji od mene. Ali ne dam se obeshrabriti, a volim se inspirirati. Inspirirali su me moji talentirani kolege pjevači da konačno naučim pjevat' kak' spada - kaže.

Najteža transformacija bila joj je ona u Franu Lasića jer, kaže, ima neuhvatljiv šarm, ali su joj svi rekli da je vrlo seksi muškarac. Slijede joj pripreme za Severinu.

Foto: Luka Dubroja

- Velik zadatak sam dobila. A pjesma je jako duboka. Ne smijem vam otkriti koja je, sve ćete saznati iduće nedjelje u 20:15 - dodaje Mada, kojoj prijatelji zapjevaju "Pedra" kad je vide.

- Kako znate? (smijeh). Da, da, svi mi pjevaju 'Pedra'. Volim to - govori. U pet minuta je odlučila, dodaje, sudjelovati u ovom showu, a jako bi voljela utjeloviti Alena Vitasovića i Krunoslava Kiću Slabinca. Stalnoj članici Gavelle nije lako balansirati s probama za show i predstave. Imala je, kaže, i po četiri probe na dan, koji joj je trajao od 4 ujutro do skoro ponoći.

Zagreb: Glumica Mada Peršić | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

- Lijepo je puno raditi. Volim da vole raditi sa mnom i da sam popularna - dodaje. Odnedavno ima novu predstavu "Don Juan se vraća iz rata", a igra i u "Medeji", "Kraljevu", "Mojim Tužnim Monstrumima". Zbog prve uloge u "Elementarnim česticama" skinula se gola, no ne smeta joj ta "etiketa".

- Super mi je da sam se skinula jer sam si dokazala da radim ono što mislim da treba bez straha od prosudbe okoline. To mi je zapravo donijelo to da me ekipa u principu podržava. Paradoks. Pjesma moje mame i mene je: 'Oj, budi svoj!' - ističe ova liječnica koju kolege stalno "žicaju" da im očita nalaze.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Zoran Milanović i Andrej Plenković i dalje su vam, ravnopravno, najzgodniji političari, pitamo je.

- Hm (smijeh). Ne pratim u posljednje vrijeme politiku. Zoran Milanović i Andrej Plenković su zgodni muškarci - kaže.