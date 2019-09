Rat braće Carter: Aaron prijeti, a Nick tražio zabranu pristupa

Čini se da je stanje između Nicka (39) i Aarona Cartera (31) rezultiralo kontaktiranjem policije. Pjevač Backstreet Boysa Nick zatražio je zabranu pristupa te se njegov brat Aaron ne može približiti ni njemu ni njegovoj obitelji na manje od sto metara. Ne smije prići ni Nickovoj obiteljskoj kući u Las Vegasu.

- Nakon pažljivog razmatranja, sestra i ja smo morali potražiti zabranu pristupa - rekao je Nick za Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako Nick tvrdi, Aaron je imao uznemirujuće ponašanje. Čak je imao alarmantne prijetnje smrću.

- Nismo imali izbora. Moramo zaštititi sebe i obitelj - objašnjava Nick koji se nada da će njegov brat Aaron potražiti stručnu pomoć.

- Stvarno volim svog brata i iskreno se nadam da će pronaći pomoć koja mu je potrebna prije nego našteti sebi ili nekom drugom - kaže pjevač.

Foto: MARC MUELLER/DPA/PIXSELL

Aaron se javno oglasio povodom incidenta i optužbi koje je iznio njegov brat.

- Zapanjen sam optužbama protiv mene i ne želim nikome nauditi, pogotovo ne svojoj obitelji. Ne mogu dopustiti nikome da uzme kontrolu nad mojim životom. Sve kroz što sam prošao je nevjerojatno i ja sam borac - napisao je Aaron na društvenim mrežama. Također, naglasio je da više ne želi imati veze s bratom i da će se brinuti samo za sebe.

Foto: /Press Association/PIXSELL

- Nick, drži se podalje od mene. Vratit ću si život u normalu - kazao je Aaron.

Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL

Aaron se proslavio obradom hita Beach Boysa 'Surfin' USA', a što je postajao popularniji, to se više borio s ovisnošću o drogama i alkoholu. Nekoliko puta imao je problema sa zakonom, a išao je i na liječenje od ovisnosti. Nick i Aaron su i tad bili u svađi koja je bila popraćena medijima. Dok je Nick nudio pomoć mlađem bratu, on mu je odgovarao da to radi samo zbog vlastite promocije te odbijao pomoć koja mu je potrebna.