'Rat' na estradi: Neda prozvala Brenu, misli da je loš primjer...

Neda Ukraden (69) i Lepa Brena (59) nekad su bile jako bliske prijateljice, kako u poslovnom, tako u privatnom životu. No, srpski mediji pišu kako se Neda sada 'okomila' na Brenu i 'oplela' po njoj.

Express piše kako je Neda prekorila Brenu, jer je po nekim portalima vidjela kako izlazi iz kuće. Rekla je da ona može toliko vremena provoditi sama u stanu pa ne razumije zašto ne bi i Brena. Smatra kako je to loš primjer za narod koji prati estradne ličnosti pa ih tako oponašaju.

Neda kaže kako bi baš estradnjaci trebali biti primjer ljudima, poticati ih da u ovim vremenima ostanu doma, a ne da izlaze kao što to Brena radi. No, komentare od Ukraden pjevačica nije komentirala niti im pridala važnosti.

Lepa Brena inače svakodnevno sa svojim bendom prenosi online koncerte uživo. Naravno, iz svoje kuće. Nerijetko pokazuje emocije zbog pandemije korona virusa koji je zahvatio svijet.

- Moj bend ima obitelji i nastojim raditi zbog njih. Nemam potrebu raditi puno koncerata, a prvi put u karijeri mi se dogodilo da ne radim mjesec dana. Želim dati mali doprinos i pokazati publici da možemo pjevati bez obzira na cijelu situaciju - rekla je pjevačica u emisiji 'Jutro'.

Dok Brena pjeva, Neda je nedavno izjavila kako ju brine financijska situacija, s obzirom na to da je pandemija korona virusa uvelike pogodila estradnjake.

- Koga to ne bi brinulo? Meni je do sada otkazano deset koncerata. Uvijek su pjevači bili slobodni strijelci, ali svi mi imamo neke obaveze. Također, želim svojoj obitelji ostaviti nešto. Ne želim biti samo jedna Neda koja je pjevala, a nije ništa ostavila. Neka me moja djeca pamte ne samo po pjesmi, već i po onome što sam im ostavila - ispričala je Ukraden za srpske medije.

Neda je čak apelirala na nadležne organe da u okviru pomoći za poduzeća, privrednike i biznismene, financijski pomognu i pjevačima koji ne rade zbog epidemije korona virusa i nemaju novčana primanja.

