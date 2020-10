Rat u Zadruzi: Paulina najbolja prijateljica 'ukrala' joj bivšeg...

<p>Drama u Zadruzi se nastavlja. Glavne uloge i dalje imaju maneken <strong>Toma Panić </strong>(25) i Hrvatica <strong>Paula Hublin</strong> (21). Novopečeni par pred milijunima gledatelja svakodnevno izmjenjuje nježnosti, a na kritike brojnih cimera gotovo pa se i ne osvrću. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No izgleda kako ni Paulin bivši dečko<strong> Fran Pujes</strong> (21) ne gubi vrijeme. Prvo se spetljao s <strong>Minom Vrbaški</strong> pa je na red došla S<strong>anja Stanković</strong>, a sada se našao u krevetu i fatalne <strong>Aleksandre. </strong></p><p>I to sve ne bi bilo toliko zanimljivo da Aleksandra nije Paulina najbolja prijateljica s kojom već dva mjeseca dijeli dobro i zlo. Iako tvrdi kako više ništa ne osjeća prema Franu, Paula je odlučila staviti točku na prijateljstvo sa srpskom starletom. </p><p>- Postoje neki kodeksi koji se ne krše. Nikada ne bih bila s bivšim dečkom svoje prijateljice - rekla je Paula. Njezina izjava izazvala je lavinu komentara, a većina obožavatelja komentiralo je kako Hublin nema nikakve kodekse s obzirom na to da je ušla u vezu s oženjenim muškarcem.</p><p>Nedavno je za srpske medije izjavu dao i Paulin otac. Otkrio je kako se razočarao u svoju mezimicu. </p><p>- Ne prepoznajem svoju kćer. To je osoba koja je mene prigovarala oko cigareta i psovki, a vidite sada ovo... Mislim da bi se sve promijenilo kada bih imao razgovor s njom. Odmah bi došla k sebi i prekinula tu priču. Obitelj ju ne podržava. Ne znam je li riječ o igri ili ljubavi, ali našu podršku nema - rekao je Paulin otac za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3555381/oglasio-se-otac-paule-hublin-otkrio-kroz-kakav-pakao-prolaze-unistava-zivot-nadezdi-i-tom-detetu-odlazi-iz-kreveta-u-krevet">Kurir </a>i dodao: </p><p>- Ne prepoznajem svoju kći. Uništava Nadeždin život. Uništava život tog djeteta. Uništava svoj život. Tko će ju htjeti nakon što izađe iz realityja? Njezina majka ne može gledati reality. Toma je igrač. Nema nikakvih emocija s njegovih strana. Paula će si uništiti život zbog ove veze - rekao je za kraj. </p><p><strong>POGLEDAJTE 2. EPIZODU 'FIRME': Ono kad je kolegica bivša manekenka</strong></p>