'Ratnih godina smo nastupali dok je Dubrovnik bio u mraku'

Nismo surađivali u smislu da sam ja izvodila njegove pjesme, ali imala sam radost Đelu koristiti kao dirigenta sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Surađivali smo i ratnih godina, zajedno smo nastupali dok je Dubrovnik bio prisiljen živjeti u totalnom mraku u crkvi Male braće, u crkvi Dominikanaca, odlično smo surađivali, surađivali smo i u Italiji, rekla nam je Radojka Šverko (71). Dubrovački skladatelj, dirigent i gitarist Đelo Jusić preminuo je u 81. godini u Zagrebu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

'Ikona hrvatske glazbe'

- Bili smo stalno u telefonskoj vezi, a svaki put bi se susreli kad bih dolazila u Dubrovnik. U zadnje vrijeme se kontakt prorijedio, ali meni će Đelo Jusić ostati jedna vrlo dragocjena uspomena. Utoliko što je obilježio jedan period mog života i mog kulturnog stvaralaštva. On nije bio samo član Dubrovačkih trubadura, on nije bio samo dio Dubrovačkog simfonijskog orkestra ili autor popularnih pjesama, on je bio ikona koja je obilježila cjelokupnu hrvatsku glazbenu umjetnost - kazala nam je Šverko.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Odlazak maestra rastužio je njegove prijatelje i suradnike.

- Poklonio mi je najbolji opus svojih pjesama. Teško mi je odlučiti se koja mi je najdraža, ali da je napisao samo 'Dubrovačka zvona', himnu ratnoga Dubrovnika, to bi bilo jako puno. A pjesme koje je napravio i za druge, posebno za Trubadure, to je nemjerljivo. Zadužio je svoju zemlju, treba biti pristojno ispraćen i zauvijek poštivan - rekla nam je Tereza Kesovija (80).

- Zatečena sam, žalosna i mislim da je scena izgubila još jedno veliko ime, još jednog velikog glazbenika - rekla nam je Meri Cetinić (65).

- Eh, kakav je to gospar bio! U svemu i do kraja. Razumio se u note i činio je s njima divnu muziku. Razumio se i u život te u svoju obitelj i prijatelje. Na samo njemu svojstven gospodski način, s puno ljubavi i neke posebne elegancije kako to umiju samo pravi majstori. Pravi gospari! - kazao nam je Rade Šerbedžija (72).