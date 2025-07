Ravnateljica Lisinskog ima velike planove: Suzanne Vega i Sting su razina koja me zanima

Sjajne su brojke iza Nine Čalopek, ravnateljice zagrebačke Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Prošle je godine slavnu dvoranu posjetilo oko 350.000 ljudi, održano je 500 programa, njih 170 u organizaciji same Dvorane. Impresivne brojke, a nije ni na polovici mandata.

Zagreb: Konferencija za medije KD Vatroslav Lisinski i Zagrebačke filharmonije povodom Zagrebačkog glazbenog proljeća | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Zadovoljna sam, ali ima puno posla. Iako je Dvorana Lisinski veliki sustav kod koje se promjene ne događaju preko noći, zadovoljna sam jer su pokrenuti brojni procesi promjena, a kod nekih se već i vide dobri rezultati. U ovako složenim ustanovama, koje su dio javnog sektora, ipak je potrebno neko vrijeme da se pozitivna nastojanja prime, a onda i da rezultiraju na dobro. Ipak, u ove dvije godine mandata vidljivo je da smo razvili brojne nove programe i u Dvoranu privukli novu raznovrsnu publiku. Cilj mi i je bio da se programska politika Dvorane Lisinski modernizira, da se krene u više raspršenijih kvalitetnih smjerova i mislim da smo u tome uspjeli. Iako, kad radiš dobro i imaš visoko postavljenu ljestvicu kvalitete i vrijednosti, što Dvorana Lisinski mora imati, prostora za napredak i inovaciju nikada ne nedostaje - rekla je pa nastavila:

- Dosta toga što sam programski promišljala i planirala, mislila sam da će se dogoditi možda tek u drugoj godini ili u trećoj godini mojega mandata. Međutim, to se dogodilo čak i ranije, već u prvoj godini.

Ideja ima još, a od programa koje ističe, tu su Lisinski da camera, pa Lisinski srijedom, platforma koja otvara vrata širokom spektru glazbenih doživljaja - od jazza i bluesa do world music, alternativnog rocka, crossovera, pa čak i elektronike i glazbene improvizacije.. Tu su i festival posvećen hrvatskoj glazbenoj baštini Zagrebačko glazbeno proljeće, manifestacija za najmlađu publiku Glazbeni piknik...

- Postoji dosta programa za djecu i mlade, kao što je cijeli niz programa udruge Hrvatska glazbena mladež koji se bave dječjim programima i oni nastoje ući u neki školski kurikulum ili obuhvatiti djecu kroz škole. Mi pak želimo nadograditi tu cijelu priču i ponuditi glazbeni doživljaj, koncertni događaj direktno djeci i njihovim obiteljima. Zato gradimo manifestaciju Glazbeni piknik kao nedjeljni program gdje cijeli dan pozivamo djecu sa svojim obiteljima, s mamama i tatama, bakama i djedovima, prijateljima da dođu u Lisinski i uživaju u nizu raznovrsnih programa od glazbenih escape roomova, radionica, koncerata i da istražuju kako prostor tako i glazbu kao umjetnost - rekla je Čalopek. Otkrila nam je i najveće izazove na čelnome mjestu slavne dvorane.

Zagreb: Nina Čalopek, nova ravnateljica Lisinskog | Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Ti su problemi dio posla. Bila sam zaposlena 20 godina na nezavisnoj glazbenoj sceni u udruzi koja se bavila glazbom, ali drugačije je ući u jedan ovakav sistem. Ima jako puno administracije, puno papirologije, to uglavnom nisam najbolje poznavala, ali poštujući i prateći sve procedure, brzo to sve pohvataš i shvatiš da to sve ne postoji bez razloga. Odnosno, da u nekim situacijama, upravo zbog složenosti strukture ovakve ustanove, dobro je da su propisana određena jasna pravila - rekla je Nina Čalopek. Promijenila je način rada, slijedi obnova dvorane...

- Bio mi je šok kad sam došla koliko se koprodukcijskih komercijalnih programa radilo. To ćemo i dalje raditi, ali moj je cilj da radimo što više svojih programa. I što se programa tiče, to je možda najveća promjena. Prije se pričalo kako je potrebna velika količina 'rentanja' dvorane, kao nekakav program kojim se zarađuje novac koji se onda ulaže u klasične projekte. Pokazalo se sad da to baš i nije do kraja istina. Pokazalo se da se može funkcionirati i s više naših programa, bez obzira na to što to smanjuje broj termina za rentanje - rekla je Čalopek.

Ideja i planova joj ne nedostaje. A sjajna je vijest da je među njima želja da u dvoranu dovede svjetske pop i rock zvijezde.

- Danas je to puno teže. Neće se dogoditi da ovdje nastupi glazbena zvijeda poput Tine Turner, takve će u veće prostore, pa trebamo naći 'nišna' imena kojima je prestiž nastupiti u Dvorani ili čiji programi trebaju ovakav tip konvencionalnog koncertnog prostora. To se sve jako dugo dogovara. Imam listu izvođača koju bih voljela vidjeti, ali ne želim stvarati lažne nade. To je jedino što vidim kao 'rupu' koja nedostaje u programskom smislu. Dvorana je na mapi Europe, to bi trebalo pogurati. Pa tu je svirao Sting, što tražiti više?

S ponosom u Lisinskom najavljujemo gostovanje slavnog Yuvala Noaha Hararija

U četvrtak 23. listopada u Lisinskom gostuje Yuval Noah Harari, izraelski povjesničar, filozof i svjetski poznati autor bestselera Sapiens: Kratka povijest čovječanstva, Homo Deus: Kratka povijest sutrašnjice, 21 lekcija za 21. stoljeće, serijala Sapiens: Grafička povijest i Unstoppable Us te knjige Neksus: Kratka povijest informacijskih mreža od kamenog doba do umjetne inteligencije.

Njegove su knjige prodane u više od 45 milijuna primjeraka na 65 jezika, a smatra se jednim od najutjecajnijih intelektualaca današnjice... Yuval Noah Harari u svom nastupu povezuje povijesne uvide s izazovima budućnosti, istražujući kako se boriti protiv laži bez gušenja slobode te zašto je povjerenje ključ stabilnog društva u digitalnom dobu.