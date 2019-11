Razočarali su žiri: 'Ovo što ste donijeli je uvreda za burek...'

Burek, istarska jota, brudet od bakalara i španjolska paella zadana su jela koja su kandidati dobili ispod zvona, a svaka paralelna radna jedinica u pojedinom timu pripremala je isto jelo, osim Tomislava i Tomislava koji su opet imali slobodu pa su odlučili napraviti mesne okruglice.

- Oni što su slobodniji - to je gore. Mesne okruglice i pire, ne znam što bih rekao na to - kazao je u početku njihov mentor Ivan Pažanin koji smatra da su dečki trebali ići na neko kreativnije jelo. Alen i Dino te Ana i Katarina prvi su put radili brudet od bakalara, baš kao što su Štefica i Katica te Bruno i Robert prvi put radili istarsku jotu, ali sve je nekako teklo glatko. No zato je za radnom jedinicom Marka i Renata otpočetka vladao lagani kaos. Iako je Renato uložio puno truda u pripremu tijesta i mesa, njegov se burek nije uspio napraviti onako kako je zamislio pa je u jednom trenutku čak i napustio kuhinju.

- Mislim da je nerealno očekivati da tresemo desetke iz rukava, a realno je da se nismo dobro pripremili ovaj put. Ja sam siguran u Rena, ali što se sad dogodilo - ne znam. Ne znam i zašto je sve pošlo po zlu, a mislio sam da ćemo ovo danas rasturiti - priznao je Marko nakon što je ostao bez partnera, koji se vratio kada se malo smirio, ali njihovu bureku nije bilo pomoći.

- Uvijek je presing i nervoza u kuhinji i chefovi se često trebaju snalaziti s raznim situacijama. No oni ne funkcioniraju pod pritiskom -primijetio je Pažanin. Kasnije, kada je na red došlo ocjenjivanje jela, žiri je pohvalio burek koji su napravile Marina i Karmen, no ne onaj i od dečki.

- Ovo što ste donijeli na tanjuru uvreda je za burek. Katastrofa! A na stranu cirkus koji ste napravili oko toga…- izjavila je Željka dok su Špiček i Pažanin komentirali kako njihovo meso izgleda kao meso od pljeskavice, a ni kore im nisu dobro ispale.

- Ovo neka bude škola svima i neka znaju što znači panika u kuhinji - kazao je Špiček, a dečki su dobili tri dvojke za propalo jelo.

Dina i Franka te Ivan i Ivan pravili su paellu i oba su para dobili pohvale, ali cure su ipak zaradile veće bodove. Ženski tim rasturio je i u istarskoj joti jer su Štefica i Katica bile uspješnije u izvedbi od braće Polak, a bolji brudet od bakalara napravile su Ana i Katarina koje su se natjecale s Dinom i Alenom. Tomislav i Tomislav opet su kiksali sa slobodnom temom pa žiri nije bio oduševljen njihovim mesnim okruglicama s indijskim oraščićima i pireom.

- To jelo je u redu, ali kad imate slobodu, trebate napraviti nešto da malo odskočite - objasnio je Pažanin. Nakon uspješnog dana za ženski tim napredak se vidio i na bodovnoj ljestvici te su djevojke preuzele prednost i prešišale dečke za 17 bodova! Kao najslabiji par iz muškog tima pokazali su se upravo Tomislav i Tomislav, a iz ženskog Karmen i Marina te oni odlaze u kulinarski dvoboj.

