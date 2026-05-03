Razred je objavio rat profesoru: Klammov rat stiže u Teatar Exit

Kazališna Trupa OvoOno u suradnji s Teatrom Exit i Goethe - Institutom priprema predstavu Klammov rat autora Kaija Hensela u režiji Dražena Krešića koja će premijerno biti izvedena 9. svibnja u Teatru Exit. Riječ je ujedno o prvoj monodrami glumca Gorana Grgića, koja se izvodi uz autorsku glazbu Marka Marića i novoosnovani bend na sceni.

S namjerom predavanja o Goetheovom 'Faustu', jedan srednjoškolski profesor književnosti dolazi pred razred koji odbija surađivati. Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima, razred napada tišinom, a nijedna strana više ne razaznaje istinu. Ova monodrama gorkog okusa je psihološki portret profesora pred krahom vlastitog integriteta, a poziva na dijalog i istražuje posljedice nedostatka međusobnog razumijevanja unutar edukativnog sustava.

- Baviti se ovakvom temom iznimno je važno u kontekstu duha vremena. Pitanje krivnje i sve njene kompleksnosti u površnom svijetu u kojem živimo u potpunosti je zanemareno sve do prve tragedije koja nas zadesi. Pitanje znanja i odgoja nikada nije bilo aktualnije, a postavljanje umjetnosti u poziciju alkemičara koji spajajući dva opriječna svijeta stvara novu vrijednost, privilegija je koju nam Klammov rat nudi - o predstavi kaže redatelj Dražen Krešić.

Foto: Martina Šatović

- Tekst njemačkog autora Kaija Hensela doživio je preko 100 međunarodnih produkcija, a ovo je prva inscenacija teksta u Hrvatskoj. Klammov rat upozorava da svijet nije jednoznačan, da nije niti dualan, nego iznimno kompleksan i definiran silnim rasponom nijansi između te dvije krajnosti. To je krik potrebe za komunikacijom, razumijevanjem i preispitivanjem vlastitih vrijednosnih sudova i za nas, a i za publiku - zaključuje Krešić.

Monodramu izvodi Goran Grgić uz glazbenu pratnju Klammovog raštimanog orkestra kojeg čine Igor Pavlica, Dino Brazzoduro, Una Patafta i Ivan Džajić. Glazbu potpisuje Marko Marić, prijevod Pavlica Bajsić, a kostimografiju Marita Čopo. Oblikovatelj svjetla i scenograf je Ivan Lušičić Liik, a producentica Katarina Krešić.

Reprizne izvedbe održat će se 15. i 22. svibnja u Teatru Exit, a ulaznice može pronaći na web stranici Trupe OvoOno.