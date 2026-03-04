Goran Grgić osvojio prestižnu nagradu: Konkurencija je bila velika, nagrada je iznenađenje

Izuzetno me je ugodno iznenadila vijest da sam nagrađen za ulogu u 'Unspokenu' jer sam znao da je bila velika konkurencija, a činjenica je da me u Australiji ne znaju kao glumca. Taj film je osvojio i Grand Prix na festivalu Clermont-Ferrand u Francuskoj u konkurenciji 173.000 prijavljenih kratkih filmova, ali ovaj put je osvojio čak tri nagrade - za najbolji film po glasovima publike, za scenografiju i najbolju ulogu, priča nam Goran Grgić, nacionalni prvak Drame HNK u Zagrebu.

Redatelj, Grgić i scenaristica i glumica u filmu Kat Dominis | Foto: Privatni album

Na Stellar Short Film Festival osvojio je nagradu za najbolju glumačku izvedbu za ulogu u filmu "Unspoken". Redatelj filma je Damian Walshe-Howling, dok su glavne uloge povjerene Kat Dominis, Matt Alexander i Goranu Grgiću, koji tumači lik Marinina oca Josipa Neticha.

Foto: PROMO

Grgićeva interpretacija donosi snažnu, emotivno suzdržanu, ali duboko potresnu sliku oca rastrganog između šutnje, identiteta i obiteljske odgovornosti. Njegov angažman na ovom projektu rezultat je dugogodišnje suradnje s hrvatskom zajednicom u Australiji i sudjelovanja na Croatian Film Festival u Sydneyju, gdje je ostvario niz profesionalnih kontakata koji su doveli do ove međunarodne suradnje.

Foto: Privatni album

Kako je pristupio izgradnji lika Josipa Neticha i što mu je bilo najizazovnije u toj ulozi kaže: "Budući da je riječ o kratkom filmu, uvijek je izazov za cijeli autorski tim kako u kratkom vremenu ispričati cjelovitu i uzbuđujuću priču. Moj lik se bori s vlastitom djecom da ne učine pogreške koje je on već proživio i zbog njih nastradao. Redatelj Damian Walsh-Howling imao je izuzetno povjerenje u cijelu glumačku podjelu, tako da je i meni prepustio veliku slobodu samostalnog kreiranja uloge".

Foto: PROMO

Grgića smo gledali i u "Svadbi", najgledanijem filmu u kinima svih vremena u Hrvatskoj, koji i dalje obara rekorde, kao i na kazališnim daskama HNK.

Foto: PROMO

- Trenutačno sam okupiran igranjem predstava 'Zastave' i najnovije 'Trilogije o Agamemnonu 2,0' u HNK u Zagrebu, ali svaki izlet na film me veseli. Moja uloga u filmu 'Svadba' je zaista mala, ali mi je drago da sam dio te izuzetno uspješne komedije - kaže nam Grgić.

Foto: PROMO

U ulozi Agamemnona Grgić oblikuje kompleksan portret vladara obilježenog ratom, odgovornošću i krivnjom, moćnog, ali i tragično ranjivog čovjeka čija sudbina neumoljivo vodi prema osobnoj i obiteljskoj katastrofi.