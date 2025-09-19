OKRENULA JE NOVU STRANICU
Razvela se, pronašla je drugog pa prekinula: Ovako sad izgleda Stela iz 'Ljubav je na selu'...
Stela Pavičić, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja iz realityja 'Ljubav je na selu', nakon burnog razdoblja odlučila je okrenuti novu stranicu i pokazati da za nju život ide samo naprijed. Nakon razvoda od Tomislava Skejića i kratke romanse s misterioznim muškarcem, Stela danas uživa punim plućima i ne skriva osmijeh
Nakon razvoda od Tomislava Skejića, odlučila je uživati u svakom životu.
Inače, Tomislav i Stela zaljubili su se u 14. sezoni popularnog showa, a sudobnosno 'da' izrekli su krajem veljače 2024.
No sreća je bila kratkog vijeka.
Tomislavova sestra, kako je sama otkrila, unijela je pravi razdor.
-Taman kada smo trebali ići na ljetovanje u Poreč, javila mu se njegova 35-godišnja 'sestra'. Meni je to bio bolestan odnos. Takav bolestan odnos i takva bliskost je za mene bila previše. Htio ju je svugdje povesti s nama. Pokvario mi je naš odmor jer ju je stalno zvao, a mene ignorirao. Mislim da može jako dobro s njim manipulirati, a on je jako naivan - rekla je tada Varaždinka.
Također, Stela je ispričala kako je unaprijed rezervirala vilu u Bosni i Hercegovini za njih dvoje za doček Nove godine, ali Tomislavova sestra ponovno nije odustajala i inzistirala da ide s njima.
- Rezervirala sam to za nas, za dvije osobe da bude romantično putovanje jer ionako imamo malo zajedničkog vremena. Želim biti s njim, a on svugdje pokušava ugurati nju s nama - rekla je i dodala kako ga je sestra čak vodila i u striptiz klubove.
No, umjesto da se povuče, Stela je odlučila pronaći nove razloge za osmijeh.
Provela je jedan dan u društvu poznatog farmera Damira Topleka, a ubrzo nakon toga, u travnju ove godine, pokazala je i novog partnera, zbog čega su je brojni obožavatelji i 'napali'.
No ni ta ljubav nije dugo potrajala...
- Saznala sam sve što sam trebala saznati, a nije ni to samo bilo presudno. Kad te netko ne cijeni nego laže, vara, ne hvala, to mi ne treba. To treba odmah u korijenu sasjeći. Sad sam mirna i mogu što želim. Evo, imam poruka, ponuda, možda i odem na neko piće, ali samo ozbiljni, ovi je*vjetri me ne zanimaju - otkrila je Varaždinka nedavno na Instagramu.
