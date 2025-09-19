Razvela se, pronašla je drugog pa prekinula: Ovako sad izgleda Stela iz 'Ljubav je na selu'...

Obavijesti

OKRENULA JE NOVU STRANICU

Stela Pavičić, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja iz realityja 'Ljubav je na selu', nakon burnog razdoblja odlučila je okrenuti novu stranicu i pokazati da za nju život ide samo naprijed. Nakon razvoda od Tomislava Skejića i kratke romanse s misterioznim muškarcem, Stela danas uživa punim plućima i ne skriva osmijeh
Stela Pavičić, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja iz realityja 'Ljubav je na selu', nakon burnog razdoblja odlučila je krenuti dalje i pokazati da za nju život ide samo naprijed. | Foto: Instagram
