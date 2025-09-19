Razvela se, pronašla je drugog pa prekinula: Ovako sad izgleda Stela iz 'Ljubav je na selu'...

-Taman kada smo trebali ići na ljetovanje u Poreč, javila mu se njegova 35-godišnja 'sestra'. Meni je to bio bolestan odnos. Takav bolestan odnos i takva bliskost je za mene bila previše. Htio ju je svugdje povesti s nama. Pokvario mi je naš odmor jer ju je stalno zvao, a mene ignorirao. Mislim da može jako dobro s njim manipulirati, a on je jako naivan - rekla je tada Varaždinka. | Foto: Instagram