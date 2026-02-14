Razveli se Jessica Alba i Cash Warren nakon 16 godina braka. Evo kako su podijelili milijune

Glumica Jessica Alba i producent Cash Warren službeno su se razveli, dvije godine nakon što su objavili da se razilaze. Prema sudskim dokumentima podnesenima u petak, a do kojih je došao Page Six, bivši supružnici postigli su dogovor o podjeli imovine i skrbništvu nad djecom.

U dokumentima stoji da se bivši par odrekao prava na međusobno plaćanje alimentacije. Ipak, Warren će od Albe primiti isplatu od 3 milijuna dolara radi ujednačavanja podjele imovine. Glumica će navedeni iznos isplatiti u dvije rate po 1.5 milijuna dolara - prvu odmah, a drugu u roku od godinu dana.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Par se vjenčao 2008. godine bez predbračnog ugovora, što znači da je sva imovina stečena tijekom braka u Kaliforniji smatrana zajedničkom. Njihovo bogatstvo nije zanemarivo. Uz uspješnu glumačku karijeru, Alba je suosnivačica brenda The Honest Company, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na više od 230 milijuna dolara. Warren je pak osnivač uspješne tvrtke za donje rublje i čarape, Pair of Thieves, čija je vrijednost u vrijeme podnošenja zahtjeva za razvod procijenjena na oko sto milijuna dolara. U sklopu podjele imovine, Warren će navodno dobiti i njihovu vilu na Beverly Hillsu vrijednu deset milijuna dolara, koju su kupili 2017. godine.

Foto: Instagram



Bivši supružnici, koji su zajedno proveli gotovo dva desetljeća, dogovorili su se o zajedničkom skrbništvu nad njihovo troje djece: kćerima Honor Marie (17) i Haven Garner (14) te sinom Hayesom (8). Oboje su od početka isticali da su im djeca prioritet, a izvori bliski paru tvrde da su posvećeni zajedničkom roditeljstvu unatoč razlazu.

Glumica je također službeno zatražila i dobila povratak svog djevojačkog prezimena, pa se u dokumentima ponovno vodi kao Jessica Marie Alba. Njezin pravni tim predvodila je poznata holivudska odvjetnica za razvode Laura Wasser, koja je zastupala zvijezde poput Kim Kardashian, Angeline Jolie i Johnnyja Deppa.

Par se razišao u prosincu 2024. godine, a Alba je službeno podnijela zahtjev za razvod u siječnju 2025., navodeći kao razlog nepomirljive razlike. Svoju odluku objavila je na Instagramu, objašnjavajući da je godinama bila na 'putu samospoznaje i transformacije'.

- Ponosna sam na to kako smo rasli u našem braku tijekom posljednjih dvadeset godina i sada je vrijeme da krenemo u novo poglavlje rasta i evolucije kao pojedinci - napisala je i dodala: 'Nastavljamo dalje s ljubavlju, dobrotom i poštovanjem jedno prema drugome i zauvijek ćemo biti obitelj. Naša djeca ostaju naš najveći prioritet i molimo za privatnost u ovom trenutku.'

Foto: Instagram

Oboje su u međuvremenu pronašli nove partnere. Jessica Alba od svibnja 2025. godine u vezi je s trinaest godina mlađim glumcem Dannyjem Ramirezom, poznatim po ulogama u filmovima Top Gun: Maverick i Captain America: Brave New World. Cash Warren povezivan je s manekenkom Hanom Sun Doerr (25). Warren je javno podržao novu vezu svoje bivše supruge.

- Sretan sam zbog nje - rekao je za TMZ.

Par se upoznao 2004. godine na snimanju filma Fantastic Four, gdje je Alba glumila Sue Storm, a Warren je radio kao asistent redatelja. Vjenčali su se u tajnosti na sudu u Beverly Hillsu u svibnju 2008., samo mjesec dana prije rođenja njihove prve kćeri Honor.

Godinama kasnije priznali su da su imali izazova. Warren je u jednom podcastu otkrio da je na početku veze bio 'užasno ljubomoran', dok je Alba izjavila da su se nakon nekog vremena pretvorili u 'cimere' te da je teško održati iskru u dugogodišnjem braku.

Foto: Hubert Boesl