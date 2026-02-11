FOTO Nema šanse da one imaju više od 40 godina! Pogledajte kako osvajaju u badićima

Od Jessice Albe do Žanamari Lalić, ove slavne dame uživaju u svakom trenutku te pratiteljima često dijele golišave fotke. Komentari na račun izgleda im pašu, a mnogi tvrde da izgledaju puno mlađe za svoje godine.
Lijepa glumica Jessica Alba (44) bila je u društvu Pedra Pascala, Cardi B, Karol G i drugih koji su se na poluvremenu Super Bowla proteklog vikenda pojavili na pozornici uz Bad Bunnyja.
Foto: Instagram
Glumica je ljetos uživala na plaži s novim dečkom te pokazala svoju besprijekornu liniju, a svi su komentirali kako je jedna od najzgodnijih glumica.
Jessica Alba proslavila se s 19 godina u seriji "Dark Angel", a filmsku publiku je osvojila 2003. filmom "Honey". Iza sebe ima brak s Cashom Warrenom s kojim je dobila troje djece. Prošle godine su objavili vijest o razvodu.
Domaća ljepotica Žanamari Lalić (44) nerijetko dijeli svoja golišava izdanja na društvenim mrežama.
Bilo da je ljeto ili zima, Žanamari u badiću mami uzdahe svakom novom fotografijom, a njezini pratitelji redovito hvale besprijekornu liniju pjevačice.
Žanamari je na domaćoj sceni više od 20 godina, a za njezinu karijeru zaslužan je show "Hrvatski idol". Od onda niže hitove, a mediji često prate njezin privatni život i golišava izdanja.
Glumica Elizabeth Hurley (60) ponosno prkosi godinama te često pokazuje svoju isklesanu figuru na društvenim mrežama.
Rijetki su oni koji bi zgodnoj glumici dali 60 godina, a mnogi tvrde da izgleda bolje nego ikada.
Nije joj strano ni pozirati u toplesu, a lijepa glumica spremno prihvaća sve komentare na račun njezina izgleda.
Renata Lovrinčević Buljan (49), poznatija kao mama Renata, jedna je od najprepoznatljivijih domaćih trenerica koja motivira na zdrav i aktivan način života.
Na društvenim mrežama nerijetko dijeli svoju ljubav prema fitnessu i zdravom načinu života, a mnogi joj zavide na genijalnoj figuri.
Fotke iz teretane nezaobilazni su dio njenog profila. Pažnju javnosti nerijetko privlači i fotkama te videima iz teretane u društvu pjevačice Žanamari Lalić.
Nicole Scherzinger (47) pjevačica je, plesačica i manekenka koja drži do sebe i do svoje linije.
Često joj tepaju da izgleda puno mlađe za svoje godine, no lijepa pjevačica na te se komentare ne buni.
Fotke u oskudnim bikinijima česta su pojava na njezinom Instagramu, a redovito pljušte komentari na račun njezina izgleda.
Severina (53) jedna je od najpoznatijih regionalnih pjevačica, a naša poznata ljepotica pratitelje je često znala oduševiti fotkama u badiću.
Slavna pjevačica slovi za jednu od najljepših Hrvatica, što ne čudi obzirom i na njezinu besprijekornu liniju.
U intervjuima je komentirala kako formu održava i zbog nastupa, a tek na koncertima uvijek je u punome sjaju.
Jennifer Lopez (56) nedavno su prozivali zbog outfita koje nosi na svojim nastupima, a kritičari su komentirali kako oni "nisu u skladu s njezinim godinama".
"Da i vi imate ovakvo dupe, stalno biste bili goli", samouvjereno je rekla pjevačica na te komentare.
J. Lo održava svoju liniju napornim treninzima, a obožavatelje često počasti golišavim fotkama i spretnim plesnim pokretima.
Maja Šuput (46) mami poglede i komentare fotkama s egzotičnih destinacija gdje voli putovati.
Naša pjevačica naporno trenira i zbog posla, a obožavatelji ju često hvale zbog isklesane linije.
Šuput je posljednjih mjeseci u centru pažnje zbog odnosa sa Šimom Elezom, koji ju prati u gotovo svim njezinim avanturama.
Vruća izdanja postala su zaštitni znak i glumice Halle Berry (59) koja oduševljava svakom novom golišavom fotkom.
Lijepa glumica ne skriva da naporno trenira te da pazi na prehranu, a mnogi joj komentiraju kako bi joj dali puno manje godina nego što ima.
- Često mislimo da sa starenjem propadamo. Ali ne propadamo. Ako znamo kako podržati to 'novo' tijelo, mi evoluiramo - istaknula je.
Salma Hayek (59) je prošle godine osvanula na naslovnici američkog časopisa Sports Illustrated i u kupaćem kostimu pokazala da stil, samopouzdanje i privlačnost nemaju rok trajanja.
Pratitelje fotkama u oskudnim bikinijima ostavlja bez daha, a oni ju časte komplimentima.
Salmin šarm, elegancija i nepogrešiv stil čine je ikonom koju obožavatelji diljem svijeta neprestano prate.
Naša pjevačica Lidija Bačić u kolovozu ove godine navršit će 41 godinu, a svojim oskudnim izdanjima izaziva obožavatelje.
Lille inače nosi titulu jedne od najatraktivnijih žena na domaćoj estradi, a osim raskošnog glasa, krasi je i besprijekoran stas.
Svaki izlazak na pozornicu Lidije Bačić pretvara se u spektakl, a fotografije i videi s nastupa u rekordnom roku preplavljuju internet.
Gdje god se pojavi, Sofia Vergara (53) ukrade svu pažnju. Holivudska diva, latino bomba i jedna od najzgodnijih žena na svijetu ponovno je dokazala zašto već desetljećima nosi titulu fatalne žene, a godine su za nju samo broj.
Njezine modne kombinacije redovito balansiraju na rubu glamura i seksipila. Duboki dekoltei, uske siluete i visoki prorezi postali su njezin zaštitni znak.
Što god da stavi ili ne stavi na sebe, bujna Vergara obara s nogu.
Eva Longoria prošle je godine proslavila 50. rođendan, a sudeći s fotkama s plaže koje stalno objavljuje, mnogi bi pomislili da je puno mlađa.
Seksi glumica Eva Longoria prošlog je ljeta uživala na obiteljskom odmoru u Španjolskoj. Fotografi su je uhvatili u vrućem poljupcu sa suprugom, a na sebi je imala jednodijelni kupaći kostim u narančastim nijansama koji je istaknuo njenu figuru.
Glumica obožava kupaće kostime, a fanove na Instagramu redovno časti golišavim fotkama. Mnogi hvale njenu figuru s obzirom na to da je nedavno zagazila u pedesete.
| Foto: ABEL, SNAP50