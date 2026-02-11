Obavijesti

GOLIŠAVA IZDANJA

FOTO Nema šanse da one imaju više od 40 godina! Pogledajte kako osvajaju u badićima

Od Jessice Albe do Žanamari Lalić, ove slavne dame uživaju u svakom trenutku te pratiteljima često dijele golišave fotke. Komentari na račun izgleda im pašu, a mnogi tvrde da izgledaju puno mlađe za svoje godine.
Lijepa glumica Jessica Alba (44) bila je u društvu Pedra Pascala, Cardi B, Karol G i drugih koji su se na poluvremenu Super Bowla proteklog vikenda pojavili na pozornici uz Bad Bunnyja. | Foto: Instagram
