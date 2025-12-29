Obavijesti

NEOČEKIVANA BLISKOST

Razvod ih nije razdvojio: Adriana Lima i dalje je u dobrim odnosima s bivšom svekrvom

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram/orijent

Iako se razvela od Marka Jarića prije gotovo deset godina, slavna manekenka zadržala je snažan odnos s njegovom majkom, koju smatra dijelom svoje obitelji i važnom figurom u životu svojih kćeri

Svjetski poznata brazilska manekenka Adriana Lima (44) ne prestaje iznenađivati svojim odnosima izvan piste, posebno onima iz osobnog života. Iako se 2016. razvela od srpskog košarkaša Marka Jarića (47), jedna od važnih veza iz tog razdoblja ostala je snažna i danas.  

J.Galoić
Foto: J.Galoić

Lima je tijekom braka s Jarićem, koji je trajao od 2009. do 2016., izgradila vrlo blizak odnos s njegovom majkom Leposavom Jarić. Model ju je često gledala kao drugu majku, a ta povezanost nije nestala ni nakon razvoda.  

Njih dvije su i dalje u kontaktu, provode vrijeme zajedno te se međusobno podržavaju. Lima se ne libi tražiti savjete od Leposave, a poznato je i da su zajedno ljetovale u Crnoj Gori.  

VELIKA GALERIJA Adriana Lima je rekorderka na pisti: Evo kako je izgledala na početku karijere, a kako danas
Adriana Lima je rekorderka na pisti: Evo kako je izgledala na početku karijere, a kako danas

Obiteljsku vezu dodatno potvrđuje i nadimak kojim Lima oslovljava Leposavu – “Žiža” – isti koji koriste i njezine kćeri Valentina (16) i Sienna (13). Na društvenim mrežama manekenka je otvoreno iskazala poštovanje prema bivšoj svekrvi, nazivajući je važnim dijelom života svoje obitelji.  

Kako prenose srpski mediji, Leposava često putuje u Miami kako bi bila sa svojim unukama, gdje ju Lima rado dočeka. Osim s bivšom svekrvom, Lima održava dobre odnose i s bivšom šogoricom, modnom dizajnericom Tamarom Jarić, čiju je karijeru javno podržavala.  

Foto: Instagram/orijent

Na privatnom planu, nakon razvoda s Jarićem, Lima je započela vezu s filmskim producentom Andreom Lemmersom (44), s kojim je dobila sina i potvrdila brak 2024. godine.

