Razvode se jer Miley nije htjela dijete: 'Liamu se srce slomilo...'

Pjevačica Miley Cyrus (26) prošle se godine udala za glumca Liama Hemswortha (29). Njihov se brak na prvi pogled činio gotovo savršenim, međutim, pjevačica je iznenadila viješću kako se razvode. Na društvenim mrežama podijelila je fotografiju na kojoj ne nosi vjenčani prsten.

Foto: Chris Hatcher/Press Association/PIXSELL

Kao razlog navela je kako se oboje moraju koncentrirati na same sebe i na karijere. Međutim, svađe su navodno počele još prošle godine i to zbog planiranja djeteta i želje za proširenjem obitelji.

- On je želio dijete i nije htio odustati ni odgađati planove za širenjem obitelji, ali Miley to baš nije imala na pameti. Srce mu se nakon toga slomilo - izjavio je izvor blizak paru za OK!Australia. Dodao je kako se Miley zapravo nije htjela ni udati.

- Čini se kako su to svi primjećivali osim Liama. Njegova obitelj je dugo vremena preklinjala da to pokuša shvatiti, ali on je vjerovao Miley. Sada se osjeća kao idiot - izjavio je.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Miley i Liam su se u tajnosti vjenčali 23. prosinca prošle godine u krugu najbliže obitelji i prijatelja u njihovom domu u Tennesseeju. Iako se nekoliko puta šuškalo o njihovom prekidu, par je to zanijekao, a Liam je na društvenim mrežama objavljivao njihove zajedničke fotografije i videe.

Foto: Reuters/PIXSELL

Popularna pjevačica nedavno je izjavila kako ju i dalje privlači ženski spol.

- Ljudi su često zbunjeni s mojim kompleksnim i modernim brakom - rekla je Miley. Jednom je prilikom izjavila da zbog svog drukčijeg pristupa braku nikome ne dopušta da bude dio toga niti da zna što se događa između njihova četiri zida.