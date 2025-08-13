Razvodi se kći Joea Bidena

Kći bivšeg predsjednika Joea Bidena, Ashley Biden, podnijela je zahtjev za razvod od svog supruga plastičnog kirurga, dr. Howarda Kreina, nakon više od 13 godina braka, piše New York Post.

44-godišnja Ashley podnijela je papire na Općinskom sudu u Philadelphiji u ponedjeljak, potvrdio je The Post.

Također je objavila citat koji glasi: 'Novi život, novi počeci znače nove granice. Novi načini postojanja koji neće izgledati ili zvučati kao prije'

Detalji o uzroku razvoda nisu poznati. Bračni zapisi nisu javno dostupni u Philadelphiji. Biden i Krein vjenčali su se u Greenvilleu, Delaware, u lipnju 2012. - dvije godine nakon što ih je upoznao njezin pokojni stariji brat, Beau Biden.

Foto: MANDEL NGAN

Par se potom vjenčao u crkvi sv. Josipa na Brandywineu, gdje je Ashley krštena, pred oko 200 gostiju.

Ashley je ukratko spomenula svoje vjenčanje u javnosti kada je prošle godine predstavljala svog oca na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji.

- U to vrijeme, moj tata je bio potpredsjednik, ali on je bio i onaj tata koji je organizirao cijelu ceremoniju - rekla je okupljenima

Krein je otorinolaringolog i plastični kirurg u Sveučilišnim bolnicama Thomas Jefferson u Philadelphiji. Prije razvoda, par je živio u Philadelphiji.