Obavijesti

Show

Komentari 0
NAKON 13 GODINA BRAKA

Razvodi se kći Joea Bidena

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
Razvodi se kći Joea Bidena
3
Foto: AFP

Ashley Biden podnijela je zahtjev za prekid braka. Bila je u braku 13 godina s plastičnim kirurgom Howardom Kreinom, a upoznao ih je njen pokojni brat.

Kći bivšeg predsjednika Joea Bidena, Ashley Biden, podnijela je zahtjev za razvod od svog supruga plastičnog kirurga, dr. Howarda Kreina, nakon više od 13 godina braka, piše New York Post.

NOVI POTEZ Donald Trump je naredio istragu o zavjeri: 'Prikrivali pogoršanje Bidenovog mentalnog zdravlja'
Donald Trump je naredio istragu o zavjeri: 'Prikrivali pogoršanje Bidenovog mentalnog zdravlja'

44-godišnja Ashley podnijela je papire na Općinskom sudu u Philadelphiji u ponedjeljak, potvrdio je The Post.

Također je objavila citat koji glasi: 'Novi život, novi počeci znače nove granice. Novi načini postojanja koji neće izgledati ili zvučati kao prije'

NA LISTI HZZO-A Liječnik za 24sata otkrio sve o karcinomu kakvog ima Biden: 'Takvu terapiju imamo i mi'
Liječnik za 24sata otkrio sve o karcinomu kakvog ima Biden: 'Takvu terapiju imamo i mi'

Detalji o uzroku razvoda nisu poznati. Bračni zapisi nisu javno dostupni u Philadelphiji. Biden i Krein vjenčali su se u Greenvilleu, Delaware, u lipnju 2012. - dvije godine nakon što ih je upoznao njezin pokojni stariji brat, Beau Biden.

FILE PHOTO: Outgoing U.S. President Joe Biden delivers a farewell address to the nation from the Oval Office
Foto: MANDEL NGAN

Par se potom vjenčao u crkvi sv. Josipa na Brandywineu, gdje je Ashley krštena, pred oko 200 gostiju.

BOLUJE OD RAKA PROSTATE FOTO Biden objavio fotografiju sa svojom suprugom: 'Rak nas sve pogađa. Hvala na podršci'
FOTO Biden objavio fotografiju sa svojom suprugom: 'Rak nas sve pogađa. Hvala na podršci'

Ashley je ukratko spomenula svoje vjenčanje u javnosti kada je prošle godine predstavljala svog oca na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji.

NIJE DOBRO Joe Biden ima rak: Proširio se!
Joe Biden ima rak: Proširio se!

- U to vrijeme, moj tata je bio potpredsjednik, ali on je bio i onaj tata koji je organizirao cijelu ceremoniju - rekla je okupljenima

Krein je otorinolaringolog i plastični kirurg u Sveučilišnim bolnicama Thomas Jefferson u Philadelphiji. Prije razvoda, par je živio u Philadelphiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...
OD PRIŠTIĆA DO MIŠIĆA

Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...

U školi su ga zadirkivali, bio je poznat po prištićima i krivim zubima, a onda je postao nogometna legenda. Njegovi mišići bili su slaba točka za brojne žene, a on se sada zaručio za seksi Georginu Rodriguez...
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Uskoro se na male ekrane vraća 'Život na vagi' te će gledatelji ubrzo moći upoznati kandidate devete sezone. Do tada, prisjetili smo se rekordera i najvećih transformacija
Gabi Novak prije smrti ponovno je otpjevala 'Nadu': Na izmaku snaga izvela ju je baš čudesno...
BILA JE ISTINSKA DIVA

Gabi Novak prije smrti ponovno je otpjevala 'Nadu': Na izmaku snaga izvela ju je baš čudesno...

Bila je genetski posebna osoba, nitko ne može reći niti jednu lošu riječ protiv Gabi Novak, rekao nam je Želimir Babogredac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025