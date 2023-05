Reality zvijezda vjenčala se s nebinarnom osobom: 'Stvarno se ne obaziremo na kritike ljudi'

Reality serija na Netflixu 'Selling Sunset' već šest sezona prati grupu žena koje se bave prodajom nekretnina u Los Angelesu. Agentice rade za elitnu 'The Oppenheim Group' i posluju s bogatima, slavnima, utjecajnima. Podmetanja, laži, nemilosrdni potezi zbog napredovanja, čak i prijetnje smrću, kao i razotkrivanje njihovih privatnih života, pretvorili su ih u velike zvijezde.

Jedna od njih je i Chrishell Stause, glumica, zvijezda najpoznatijih američkih sapunica 'All My Children' i 'Days of Our Life', koja je nedavno potvrdila kako su se ona i G Flip, nebinarna osoba koja za sebe koristi zamjenicu 'oni', vjenčali.

- Ljubav nekad ne ide po planu. Nekad je puno bolje nego zamišljate - napisala je u romantičnom videu na Instagramu.

I njihov brak je pravi brak kako je Chrishell navela u emisiji 'SiriusXM Hits 1 LA'. Voditelji su je upitali je li ceremonija bila simbolična ili je u pitanju izazivanje pozornosti na što je ona odgovorila da je vjenčanje bila 'prava stvar'.

- Iskreno, mislim da se svi ponašaju kao da smo to napravili zbog privlačenja pozornosti na sebe, da se o nama govori. - rekla je.

- Znali smo da ćemo, ako to učinimo, također čuti ljude kako govore: 'Oh, G želi zelenu kartu'. Kao da G već nema putovnicu i vizu - dodala je i poručila da joj ne treba ničije 'odobrenje' za brak.

- Ma što radili do kraja svojih života čut ćemo kritike! Zato smo odlučili da ćemo uvijek raditi ono što želimo. Nemam potrebu dokazivati ljudima koliko je nešto što radim ozbiljno ili koliko je smisleno. Ako ne vjerujete, nije me briga i to je najbolji dio - zaključila je.

Rasprava o braku Chrishelle i G Flip, nastala je kada je, nakon objave da su si rekli 'da', Page Six naveo da ne postoji podatak o dozvoli za vjenčanje u okrugu Clark u Nevadi.

Isto tako pišu i kako su izvori bliski paru potvrdili su da još nisu vjenčani pred zakonom, ali planiraju službenu ceremoniju vjenčanja. Zasad, ljubav su obilježili tetovažama.

Stause i G Filip upoznali su se na zabavi povodom Noći vještica 2021. godine, a zaključili su da među njima postoje duboki osjećaji snimajući spot za pjesmu 'Get Me Outta Here'.

Ljubavni život atraktivne Chrishell vječita je tema u američkim medijima. Bila je u braku s kolegom glumcem Justinom Hartleyem koji je 2019. godine podnio zahtjev za razvod, navodeći kao razlog nepomirljive razlike.

Stause je tada tvrdila da ju je Hartley obavijestio o razvodu porukom samo 45 minuta prije nego što su mediji objavili vijest. Razvod je zato okončan tek krajem veljače 2021.

Bila je zatim u kratkoj vezi s partnerom iz showa 'Plesa sa zvijezdama' Keom Motsepeom. Zatim je na društvenim mrežama objavila da je u romantičnoj vezi s kolegom i šefom agencije, Jasonom Oppenheimom.

Tada su je optuživali da je spremna na sve, pa i ući u vezu iz koristoljublja. Veza je završila u prosincu iste godine jer on nije htio djecu, a sada je sretna s G Flip.