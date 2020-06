Što je rod, spol, nebinarno ili trans i cisrodno? Donosimo sva objašnjenja termina i razlike

Autorica Harryja Pottera J.K. Rowling nedavno je podignula prašinu svojim opaskama o transrodnim ženama i rodnom identitetu. Napali su je zbog poruka koje je objavila na Twitteru

<p>"Ljudi koji menstruiraju" izraz je koji se spominje u novinskom članku, a autorica<strong> J.K. Rowling g</strong>a je ismijavala, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/2020/06/10/health/gender-identity-explainer-wellness/index.html">CNN.</a></p><p> </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte priču o transrodnoj ženi Saški Đokić</p><p>- Ljudi koji menstruiraju. Sigurna sam da je nekad postojala riječ za te ljude. Pomozite mi. Žebn? Žemu? Žami? - napisala je i doživjela salvu uvreda i optužbi da je transfobna, no nije se dala smesti. Odgovorila je dodatnim komentarom u kojem kaže da "brisanje koncepta spola kod mnogih uklanja sposobnost da smisleno razgovaraju o životu. Nije mržnja reći istinu".</p><p>Fraza "ljudi koji menstruiraju" uključuje žene, nebinarne ljude, transrodne muškarce i one koji su neodlučni oko spola.</p><p>Rowling je rekla da ukoliko spol nije stvaran, onda se briše globalna stvarnost cisrodnih žena (žene čiji se rodni identitet poklapa s onim koje su dobile rođenjem). No ona je u svojem originalnom tweetu isključila transrodne muškarce, nebinarne ljude i neodlučne oko spola jer je implicirala da samo cisrodne žene mogu menstruirati. Izostavila je i transrodne žene sugerirajući da, ukoliko ne mogu menstruirati, onda nisu žene.</p><p>Transrodne žene su se rodile kao muškarci, ali se identificiraju kao žene. Transrodni muškarci su se rodili u ženskom tijelu, ali se identificiraju kao žene.</p><p>- Njezini su komentari pokazali osnovno nepoznavanje razlike između spola i roda - kaže<strong> Amit Paleo</strong>, izvršna direktorica The Trevor projekta koji prevenira krizne situacije i suicid za LBGTQ mlade.</p><p>- Spol je ono što dobijete rođenjem, a rod je način na koji doživljavate vlastiti osjećaj rodnog identiteta. Važno je da vrlo jasno prepoznajemo transrodne žene kao žene, a transrodne muškarce kao muškarce te da poštujemo ljude i način kako se oni identificiraju i žive svoj vlastiti rod - kazala je Paleo.</p><p>- Rowling u svojim tweetovima pokazuje jasno nerazumijevanje oko toga tko su transrodni ljudi, što želimo, što trebamo i koji je medicinski zaključak. Usto, njezini tweetovi predstavljaju dio predrasuda koje rezultiraju nasiljem i diskriminacijom u previše slučajeva - kaže <strong>Sarah McBride</strong>, transrodna žena i tajnica u Human Rights Campaign, udruzi za ljudska prava koja pokušava postići jednakost LGBTQ Amerikanaca.</p><p>Glasnogovornica J.K. Rowling nije odgovorila na upit CNN-a o situaciji. Razumijevanje razlike između spola i roda je važno za razumijevanje spektra različitih iskustava baziranih na ta dva koncepta. Evo što oni znači i kakav je njihov utjecaj na identitet.</p><h2>Razlika između roda i spola</h2><p>Neke medicinske udruge u SAD-u su priznale razliku između roda i spola.<br/> - Američka medicinska udruga, Američko psihološko udruženje i Američko psihijatrijsko udruženje kao i stoljeća životnih iskustava transrodnih ljudi u ovoj zemlji su doprinijeli afirmaciji - kaže McBride.</p><p><br/> Rod se odnosi na stavove, osjećaje i ponašanje koje u pojedinim kulturama pripisuju nečijem biološkom spolu, objašnjava American Psychological Association. Rod je, drugim riječima, društveno uvjetovan i dio je društvenog identiteta.</p><p><br/> Spol opisuje biološki spol koji pojedinac dobiva rođenjem. On se bazira na biološkim karakteristikama, a po broju kromosoma, gonadama, hormonima i genitalijama dijeli se na muški i na ženski spol. Rodni identitet je komponenta spola koja opisuje psihološko prihvaćanje roda pojedinca.</p><p>- Mnogi ljudi rodni identitet opisuju kao duboko osjećanje da ste vi dječak, muškarac, djevojčica ili žena. Kod nebinarnih ljudi (rodno neutralni i slični) to može i ne mora nužno odgovarati spolu koji su dobili rođenjem, a pretpostavljeni spol se temelji na onom s kojim je netko rođen, na primarnim ili sekundarnim spolnim karakteristikama - opisuje Američko psihološko udruženje. </p><p>Ljudi se identificiraju kao transrodni kad se njihov rodni identitet, izraz i uloga ne uklapaju u ono što se kulturološki pripisuje spolu kojeg su dobili rođenjem.</p><p>- Oni koji se identificiraju sa svojim spolom po rođenju nazivaju se cisrodnim - pojašnjava American Psychological Association.</p><p>- Moramo razumjeti da kad govorimo o tome kako ljudi doživljavaju svoj rod, upravo je rod taj koji govori o svemu. Zaista ne želimo živjeti u društvu gdje gledamo transrodne žene i kažemo da one nisu žene samo zato što su se rodile drugog spola. Sugestija da rod ne postoji, da postoji samo onaj spol koji ste dobili rođenjem... Ako to netko kaže, onda u osnovi tvrdi da ne postoje transrodni ljudi i da mogu živjeti samo u spolu koji im je dodijeljen rođenjem. To negira i briše postojanje svih transrodnih i nebinarnih ljudi - kaže Paleo.</p><h2>Brisanje stvarnosti žena</h2><p>Rowling je podijelila i svoju zabrinutost kako uvjerenje da spol nije stvaran znači da se time briše stvarnost svih žena globalno.</p><p>- Sugestija da potporom transrodnim ženama štetite cisrodnim ženama na neki je način lažna. Priznavanjem činjenice da su transrodne žene također žene, ne ukidate prava cisrodnim ženama. Važno je poštivati prava i dostojanstvo svih žena, bez obzira jesu li cisrodne, transrodne ili kako se god identificirale - kaže Paley.</p><p>Svaka žena ima različito iskustvo svoje ženstvenosti.<br/> - Postoji razlika u ženstvenosti, a prihvaćanje te činjenice ni na koji način ne umanjuje vrijednost ni stvarnost ženstvenosti koju proživljavaju druge žene - kaže McBride.</p><h2>Zdravstvene posljedice odbijanja identiteta</h2><p>- Među razlozima zašto ljudi ne bi trebali odbijati nečiji rodni identitet jest činjenica da je u osnovi nepristojno ignorirati preferirani spolni izričaj pojedinca - kaže dr. Jack Drescher, profesor i psihijatar kliničar na Sveučilištu Columbia u New Yorku.</p><p>Čak i ako nehotice i nenamjerno ignorirate izričaj transrodnog čovjeka, možete stvoriti frustracije i ozbiljno naštetiti njegovom ili njezinom mentalnom zdravlju. Neki su ljudi otporniji, dok će drugim ozbiljno naštetiti mikroagresija koja ignorira njihovu stvarnost.<br/> Pojedina medicinska udruženja poput American Medical Association i American Psychological Association, pozvali su ljude na prihvaćanje rodnog identiteta zbog prevelikog zdravstvenog rizika odbacivanja tog identiteta.</p><p>- Svaka veća zdravstvena i psihološka udruga priznaje postojanje transrodnih i nebinarnih ljudi. Kad ignorirate ili negirate nečije postojanje, to iz psihološke perspektive uzrokuje bol, patnju i može naštetiti psihičkom zdravlju transrodnih i nebinarnih ljudi - ističe Paley.</p><p>Negiranje se može manifestirati kao uskraćivanje zdravstvene skrbi te ometanje mogućnosti da pojedinac dobije skrb u skladu sa rodom i onemogućavanje da stvori samouvjerenost.</p><p>- Diskriminacija, odbacivanje i manjak pristupa skrbi i resursima povećavaju rizik od suicida kod transrodnih i nebinarnih ljudi - upozorila je Paley.</p><p>Neka od iskustava koja prolaze su iznimno teška, od priznanja da su transrodni do borbe sa vlastitom spolnošću i razgovorom s obitelji i suočavanjem s istinom. Sve je to dovoljno stresno i zbunjujuće bez predrasuda drugih ljudi.</p><p>- Teško je kad vam se obraćaju kao nečemu što vi niste samo zato što ste se rodili takvi. Dovoljno je teško što ste stigmatizirana manjina sami po sebi, a onda se još nosite s rodnom disforijom - kaže Lazarus Gates, transrodni muškarac iz Michigana.</p><p>Rodna disforija je neugodan sukob između roda s kojim ste se rodili i onog s kojim se identificirate, navodi Američko psihijatrijsko udruženje.</p><p>- Stoga prolazite dvostruku stigmatizaciju iznutra i vani. S jedne strane je disforija, a s druge stigmatizacija i osuđivanje okoline. To nije u redu - kaže Drescher.</p><p>Zato je važno informirati se o jeziku, izrazima i identitetima po rodu, a zatim se prilagodite tome kako se kultura mijenja i može biti zbunjujuća, osobito ako ste stariji i nemate doticaja s transrodnim ljudima u svakodnevnoj komunikaciji.</p><p>- Mijenja se i jezik, način govora, pa je teško to pratiti - kaže Drescher dodajući kako postoji mnogo knjiga o tematici transrodnosti, a postoje i brojne organizacije koje se zalažu za prava transrodnih ljudi.<br/> <br/> - Mnogi su transrodni ljudi uvijek spremni educirati ljude i odgovoriti na njihova pitanja i nedoumice. Razumijem da se teško nositi sa svim tim promjenama, osobito ljudima koji su odrasli u sredinama gdje nije bilo transrodnih ljudi, no nikad nije kasno da nešto naučite o toj temi te popravite svoje greške - kaže Gates.</p><p>Ako postanete kulturološki svjesni, to će vam pomoći da bolje razumijete i podržite LGBTQ zajednicu, ali i da bolje doprinesete društvu u cjelini.</p><p>- Kad transrodni ljudi budu u stanju živjeti autentično i ispunjeno, svi ćemo biti slobodniji izraziti se na autentičniji i ispunjeniji način. Transrodni ljudi su dio bogate raznolikosti našeg društva i našeg svijeta - zaključuje McBride.</p>