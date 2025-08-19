Obavijesti

'JOJ, JOJ, MIKI, MIKI, JOJ'

Red veselog plesa, red čišćenja: Saši Šekoranji društvo je pravila Brenina pomoćnica, video je hit

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
7
Foto: Instagram

Saša Šekoranja i Emina, kućna pomoćnica Lepe Brene, zapalili internet! Plešu, smiju se, čistku pretvorili u mali, ali zabavni party

'Danas radno!!!! Čistimo!!! Vingaj, vingaj… ', tim riječima započeo je Saša Šekoranja opis ispod snimke na kojoj uživa u čišćenju kuće. Društvo mu je pravila zabavna Emina, kućna pomoćnica regionalne glazbene zvijezde Lepe Brene

Poznati hrvatski florista duhovito je Eminu najavio kao glumicu iz filmova 'Ni na nebu, ni na zemlji', 'Crna mačka, bijeli miš' i 'Jedi ljuto, prži papriku'. Vrckavu zabavu pratili su taktovi Breninog hita 'Miki, Mićo'.

I dok su čistili kuću, atmosfera je ubrzo otišla u potpuno drugom smjeru, ples, smijeh i noge u zraku, baš poput same Brene. Snimka je oduševila Šekoranjine pratitelje, ali i brojne poznate. Indira Levak nije odoljela pa je komentirala: 'Ma genijalno!'.

'Želim ovakvu spremačicu', 'Prekrasno! Želim ovakve ljude oko sebe, vesele, zaigrane i pune života', 'Nema dalje', 'Koliko dobre energije, video pun života', 'Kad bi svijet imao više ovakve prekrasne energije', 'Znate kad ste uspjeli u životu, kad ljudima donesete radost i razvucete im osmijeh na licu', nizali su se komentari oduševljenja. 

Foto: Instagram

Ovo nije prvi put da je Emina oduševila svojim veselim karakterom.

Na prošlogodišnjoj proslavi obitelji Živojinović, Emina je u jednom trenutku zaplesala u papučama. Svi su bili oduševljeni što se i ona pojavila na proslavi, a pjevačica Sanja Đorđević je vikala: 'Bravo Emina, 'ajmo Emina'.

