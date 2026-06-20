Redatelj čiji su filmovi obilježili generacije: 'Već 20 godina mi je obitelj na prvom mjestu...'

Od “Ralja”, preko “Boje purpura”, pa sve do “Jurskog parka”, Kino Tuškanac ovoga ljeta predstavlja filmski ciklus “Ljeto sa Spielbergom” tijekom kojeg će publika na velikom platnu imati priliku pogledati neke od najvećih uspješnica jednog od najboljih redatelja svih vremena. U lipnju se projekcije održavaju u Kinu Forum, a tijekom srpnja sele se u Ljetno kino Ribnjak u Zagrebu.

Steven Spielberg jedno je od najutjecajnijih i najuspješnijih imena u povijesti svjetske kinematografije. Redatelj, producent i scenarist čiji su filmovi obilježili nekoliko generacija gledatelja rođen je 18. prosinca 1946. u Cincinnatiju, u američkoj saveznoj državi Ohio. Tijekom djetinjstva njegova se obitelj više puta selila, a značajan dio mladosti proveo je u Arizoni, gdje je razvio ljubav prema filmu i počeo snimati prve amaterske uratke.

Značajan dio mladosti proveo je u Arizoni, gdje je razvio ljubav prema filmu i počeo snimati prve amaterske uratke | Foto: Profimedia

Već krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća Spielberg je postao jedan od najmlađih televizijskih redatelja angažiranih u studiju Universal. Njegov televizijski film “Duel” iz 1972. doživio je velik uspjeh i otvorio mu vrata filmske industrije. Uslijedio je niz hitova koji su ga pretvorili u komercijalno najuspješnijeg redatelja svih vremena. Tijekom karijere Spielberg je istraživao različite žanrove i teme. U filmu “Ralje” iz 1975. prikazao je iskonski ljudski strah od nepoznatog, a u znanstvenofantastičnim ostvarenjima “Bliski susreti treće vrste” i “E.T.” oduševio publiku pričama koje slave dječju znatiželju i vjeru u čuda.

- Kad sam snimao ‘Bliske susrete treće vrste’, bila mi je potrebna velika doza mašte. Vjerovao sam da negdje u svemiru postoji drugi oblik života, iako nisam bio siguran je li ikad posjetio Zemlju. Oduvijek su me fascinirali NLO-i i neidentificirani zračni fenomeni. Govorio sam da ‘Bliske susrete’ ne želim nazivati znanstvenom fantastikom nego znanstvenom spekulacijom. No od početka 21. stoljeća imamo sve više pristupa stvarnim vizualnim dokazima. Danas svoje snimke možemo podijeliti s drugima putem uređaja koje svakodnevno koristimo, što nam omogućuje da potvrdimo ili preispitamo vlastita uvjerenja. Zbog svega toga postalo mi je gotovo neupitno da nismo sami u svemiru - komentirao je Spielberg nedavno za USA Today i dodao: “Dok sam snimao ‘E.T.’, promatrao sam Henryja Thomasa i Drew Barrymore kako su očarani E.T.-jem. Posebno Drew, koja je iskreno vjerovala da E.T.-jem ne upravlja 15 stručnjaka za specijalne efekte, nego da je riječ o stvarnom živom biću koje diše i postoji. Njezina je vjera u E.T.-ja bila potpuna.Kad sam vidio koliko snažno dijete može vjerovati u nešto takvo, zapitao sam se: ‘Jesu li samo djeca sposobna vjerovati u postojanje izvanzemaljskog života ili je moguće da smo svi mi, negdje u najdubljim dijelovima svoje duše, i dalje pomalo djeca”.

Oduvijek su me fascinirali NLO-i i neidentificirani zračni fenomeni, rekao je Spielberg, koji je snimio, među ostalim, ‘Bliske susrete treće vrste’ i ‘E.T.’ | Foto: Profimedia

S jednakim je uspjehom ekranizirao književna djela poput “Boje purpura” i “Carstva sunca”, dok je serijal o neustrašivom arheologu Indiani Jonesu, započet filmom “Otimači izgubljenog kovčega”, postao jedna od najpoznatijih pustolovnih franšiza u povijesti filma.

Slavni redatelj je prije nekoliko godina za Entertainment Weekly komentirao kako njegove odluke o tome koji će film režirati nikad nisu bile rezultat neke promišljene strategije.

- Potpuno reagiram na ono što pročitam i osjetim. Knjigu ‘Boja purpura’ mi je netko dao, pročitao sam je i duboko me dirnula. Nakon toga nisam počeo analizirati zašto me toliko pogodila niti sam propitivao vlastite motive. Ne pristupam filmu na taj način. Svoje odluke donosim prije svega vođen emocijama i instinktivnom reakcijom na priču, a ne racionalnim kalkulacijama - istaknuo je.

Fantastični svjetovi oduvijek su bili važan dio Spielbergova stvaralaštva. Film “Kuka”, inspiriran pričom o Petru Panu, donio je novu interpretaciju poznate bajke, a “Jurski park” i njegov nastavak “Izgubljeni svijet: Jurski park” revolucionirali su uporabu specijalnih efekata i ponovno probudili zanimanje publike za filmove o dinosaurima.

U intervjuima je priznao kako je htio da Harrison Ford igra ulogu u “Jurskom parku” koju je na kraju imao Sam Neill.

- Sam je odradio fenomenalan posao, ali moj prvi izbor bio je Harrison Ford. Otišao sam u odjel za scenografiju i zamolio umjetnike da naprave fotorealističnu ilustraciju na kojoj T. rex progoni Harrisona i dvoje djece. Njegovo lice stavili su na lik arheologa, a zatim sam mu poslao scenarij, roman i tu ilustraciju. Već sljedećeg dana nazvao me i kratko rekao: ‘Prijatelju, ovo jednostavno nije za mene’. Tu je razgovor završio - priznao je Spielberg.

Pokojna princeza Diana upoznala je Spielberga i njegovu suprugu Kate Capshaw tijekom premijere ‘Jurskog parka’ 1993. | Foto: ALAN WELLER/NEWS SYNDICATION

Osim spektakularnih pustolovina i znanstvene fantastike, Spielberg je ostavio dubok trag i povijesnim dramama. Posebno se ističe film “Schindlerova lista” iz 1993., potresna priča o holokaustu u kojoj Liam Neeson tumači njemačkog poduzetnika Oskara Schindlera, čovjeka koji je spasio brojne Židove tijekom Drugoga svjetskog rata. Film je osvojio sedam Oscara, uključujući i Spielbergov prvi Oscar za najboljeg redatelja. Samo nekoliko godina poslije ponovno se vratio Drugom svjetskom ratu filmom “Spašavanje vojnika Ryana”, za koji je osvojio drugi Oscar za režiju. Godine 1982. osnovao je produkcijsku kuću Amblin Entertainment, koja je producirala niz velikih uspješnica poput trilogije “Povratak u budućnost” te filma “Tko je smjestio Zeki Rogeru?”. Dvanaest godina poslije, s Jeffreyjem Katzenbergom i Davidom Geffenom, pokrenuo je studio DreamWorks SKG, koji je kasnije preuzeo Paramount Pictures.

Početkom novog tisućljeća Spielberg je dovršio film “A.I. - Umjetna inteligencija”, projekt koji je izvorno započeo Stanley Kubrick. Nastavio je nizati uspjehe ostvarenjima poput “Specijalnog izvješća” i “Münchena”, a kao producent sudjelovao je i u filmovima “Zastave naših očeva” i “Pisma s Iwo Jime”, koje je režirao Clint Eastwood. Suradnja s Georgeom Lucasom rezultirala je i četvrtim nastavkom serijala o Indiani Jonesu, “Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje”, u kojem se Harrison Ford ponovno pojavio u ulozi legendarnog pustolova. Spielberg je režirao i animirani film “Tintinove pustolovine”, temeljen na popularnim stripovima Hergéa, dok je ratna drama “Ratni konj” osvojila brojne pohvale kritike i čak šest nominacija za Oscara.

Veliku pažnju izazvao je i film “Lincoln” iz 2012., biografska drama o američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u kojoj je Daniel Day-Lewis ostvario jednu od najhvaljenijih uloga svoje karijere. Film je bio nominiran za 12 Oscara i osvojio dvije prestižne nagrade. Spielberg je ujedno bio izvršni producent brojnih televizijskih projekata poput serija “Terra Nova”, “Smash”, “Falling Skies” i “Extant”. Kao producent sudjelovao je i u rekordno uspješnom filmu “Jurski svijet” iz 2015., dok je iste godine režirao hladnoratovski triler “Most špijuna” s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi. Njihova dugogodišnja suradnja nastavljena je i u filmu “The Post”, u kojem je uz Hanksa glumila i Meryl Streep. Film tematizira objavu povjerljivih Pentagonovih dokumenata te otvara pitanja slobode medija, političke odgovornosti i položaja žena u društvu. Spielberg i Hanks su dugogodišnji prijatelji.

Na setu filma s ekipom velikog hita ‘The Post’ | Foto: Photo credit: Niko Tavernise

- Ne zaboravite da sam prije nego što sam prvi put režirao Toma Hanksa već producirao tri njegova projekta. Naš profesionalni odnos postupno je prerastao u prijateljstvo, a s vremenom su se zbližile i naše obitelji - rekao je redatelj. Godine 2018. Spielberg se vratio spektakularnoj akciji filmom “Ready Player One”, ekranizacijom popularnog romana Ernesta Clinea. Film je u samo nekoliko tjedana zaradio gotovo pola milijarde dolara diljem svijeta i dodatno učvrstio Spielbergov status jednog od financijski najuspješnijih redatelja u povijesti. Iste godine najavljena je i njegova suradnja s Warner Brosom na ekranizaciji stripovskog serijala “Blackhawk”, posvećenog elitnoj eskadrili pilota iz vremena Drugoga svjetskog rata.

Za svoj doprinos filmskoj umjetnosti Spielberg je primio brojna priznanja i nagrade. Već 1986. dodijeljena mu je memorijalna nagrada Irving G. Thalberg Američke filmske akademije, a 2004. dobio je nagradu za životno djelo Udruženja američkih redatelja te francusko odličje Legije časti. Godinu dana poslije primljen je u Kuću slavnih znanstvene fantastike, dok mu je 2015. uručen Predsjednički orden slobode, najviše civilno priznanje u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim po filmskom radu, poznat je i po humanitarnom angažmanu. Nakon tragične pucnjave u srednjoj školi Marjory Stoneman Douglas na Floridi 2018. donirao je 500.000 dolara pokretu March for Our Lives koji se zalaže za strožu kontrolu vatrenog oružja.

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U privatnom životu Spielberg je bio u braku s glumicom Amy Irving, s kojom ima sina, a danas je u braku s glumicom Kate Capshaw. Imaju petero djece i još dvoje njezine djece iz prijašnjeg braka.

- Kate mi je omogućila prekrasan život. Odgojili smo sedmero djece, a danas imamo i šestero unučadi. Ne radi se o nečemu čemu se okrećem samo kad ne režiram. Zapravo, u posljednjih dvadeset godina režija je zauzela drugo mjesto u odnosu na moje roditeljstvo i potrebe moje djece. Taj se pogled na život promijenio, i to vrlo brzo. Upravo je obitelj ono što danas čini središte mog života - istaknuo je Spielberg prije nekoliko mjeseci za časopis People. Zbog obitelji je odbijao velike projekte, no ne žali ni za čime. Prije tri godine otkrio je kako je odbio raditi na filmovima o Harryju Potteru.

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- Odrekao sam se rada na velikoj filmskoj franšizi. Kad danas pogledam unatrag, iznimno sam sretan što sam donio tu odluku kako bih mogao biti uz svoju obitelj - zaključio je. Steven Spielberg tijekom više od pet desetljeća karijere oblikovao je suvremenu filmsku umjetnost, stvarajući djela koja spajaju vrhunsku zabavu, tehničke inovacije i snažne ljudske priče. Njegovi filmovi ostavili su neizbrisiv trag u povijesti kinematografije i nastavljaju inspirirati nove generacije redatelja i gledatelja diljem svijeta.