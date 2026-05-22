Film 'Fabelmanovi' je ispovijest Stevena Spielberga koju je skrivao gotov cijeli svoj život...

Film "Fabelmanovi" iz 2022. godine nije samo još jedno ostvarenje u impresivnoj karijeri Stevena Spielberga. To je njegovo najosobnije djelo, poluautobiografska priča o djetinjstvu i odrastanju jednog od najvećih filmaša svih vremena. Kroz priču o mladom Sammyju Fabelmanu, Spielberg publici nudi ključ za razumijevanje ne samo njega kao umjetnika, već i opsesija koje prožimaju čitav njegov opus. Film večeras možete pogledati na programu HTV-a 1 u 20:15 sati.

- Skrivao sam se od ove priče od svoje 17. godine - Spielberg je priznao primajući Zlatni globus za režiju. Godinama je izbjegavao izravno se suočiti s vlastitim odrastanjem na velikom platnu, umjesto toga utkavši djeliće svog života u filmove o izvanzemaljcima, dinosaurima i arheolozima. Elementi disfunkcionalne obitelji iz "E.T.-ja" ili potraga za čudom u "Bliskim susretima treće vrste" bili su tek fragmenti puno veće i složenije slagalice. Odluka da konačno ispriča cijelu priču sazrijevala je dugo, a poticaj su mu, ironično, dali upravo oni kojih se bojao povrijediti - njegovi roditelji. Prije smrti, majka Leah i otac Arnold često su ga zapitkivali.

​- Kada ćeš ispričati tu priču o našoj obitelji, Steve? - nagovarali su ga, dajući mu blagoslov da njihove živote pretvori u umjetnost.

Potaknut time i sviješću o vlastitoj smrtnosti, shvatio je da postoji samo jedna priča koju uistinu mora ispričati "na osobnoj, atomskoj razini".

Odrastanje kroz objektiv kamere

Sve je počelo odlaskom u kino. U filmu, kao i u stvarnom životu, roditelji vode malenog Sammyja (Spielberga) na njegov prvi film, "Najveća predstava na svijetu" Cecila B. DeMillea. Spektakularna scena sudara vlakova istovremeno ga je užasnula i opčinila. Kako bi nadvladao strah, za Hanuku je dobio model vlaka, no oduševljenje roditelja splasnulo je kad ga je počeo neprestano sudarati. Njegova majka, umjetnička duša, shvatila je da dječak ne uništava igračku, već pokušava ovladati svojim strahom. Dala mu je očevu osam-milimetarsku kameru uz savjet: "Snimi sudar samo jednom, a onda ćeš ga moći gledati iznova i iznova dok te više ne bude strah." Bio je to trenutak rođenja redatelja. Spielberg je u "Fabelmanovima" s nevjerojatnom preciznošću rekreirao vlastite amaterske filmove iz djetinjstva, od vesterna koji je snimio s izviđačima kako bi zaslužio značku za fotografiju, do ratnog epa "Bijeg u nigdje".

​- Bilo je radosno rekreirati te filmove. U to doba nije puno ljudi snimalo na 8mm. Bio je to zanat, fizički posao. Morao si sjediti s rezačem, strugati emulziju s filma kako bi se ljepilo primilo. Moram priznati, nedostaje mi to - prisjetio se Spielberg.

Kad roditelji postanu samo ljudi

Kamera koja mu je služila kao štit od svijeta i alat za stvaranje magije postala je i prozor u bolnu istinu. Pregledavajući snimke s obiteljskog kampiranja, šesnaestogodišnji Spielberg otkrio je ono što je podsvjesno možda već znao: ljubavne poglede između njegove majke i očevog najboljeg prijatelja, Bernieja Adlera. Ta spoznaja, zabilježena na filmskoj traci, postala je ključni trenutak njegova odrastanja i početak dugogodišnjeg procesa razumijevanja složenosti odnosa unutar naizgled idilične obitelji. Ovaj događaj je centralni dio "Fabelmanovih" i objašnjava zašto su motivi razorenih domova i odsutnih očeva toliko česti u njegovim filmovima. Spielberg je godinama krivio oca za razvod, ne znajući da je otac preuzeo krivnju kako bi zaštitio majku. Pomirili su se tek u njegovoj odrasloj dobi.

​- Moj život s mamom i tatom naučio me lekciju, a nadam se da je ovaj film, na mali način, prenosi. A to je: kada mlada osoba u obitelji počne gledati svoje roditelje kao ljudska bića? - izjavio je za The Hollywood Reporter.

Suočavanje sa strahovima i predrasudama

Osim unutarnjih obiteljskih lomova, Spielbergovo djetinjstvo obilježilo je i iskustvo antisemitizma. Nakon preseljenja obitelji, našao se u novoj okolini kao autsajder, često na meti vršnjačkog nasilja. Scena u "Fabelmanovima" gdje Sammyja udari školski nasilnik izravno je preuzeta iz redateljeva života. No, njegov odgovor nije bio fizički. Učinio je ono što je najbolje znao: pozvao je nasilnika da glumi glavnu ulogu u njegovom ratnom filmu. Gledajući sebe na platnu kao heroja, nasilnik se promijenio, rekavši Spielbergu kako ga je film nasmijao i da mu je žao što ga nije bolje upoznao.

To je bila rana lekcija o moći filma da mijenja percepciju i stvara empatiju, lekcija koja će desetljećima kasnije kulminirati u remek-djelima poput "Schindlerove liste". Njegovi su strahovi, od mraka do skučenih prostora, također našli put do platna, materijalizirajući se u čeljustima morskog psa, prijetećem drvetu u "Poltergeistu" ili Indynom užasu od zmija.

Emocije na setu i naslijeđe filma

Snimanje "Fabelmanovih" bilo je duboko emotivno putovanje za redatelja. Glumac Seth Rogen, koji u filmu tumači lik očevog najboljeg prijatelja, otkrio je da je Spielberg često bio u suzama na setu.

​- Bilo je to vrlo emotivno iskustvo. Plakao je puno. Sve je izravno temeljeno na njegovom životu i gotovo sve što se događa u filmu, dogodilo se i njemu - rekao je Rogen.

Kako bi što vjernije dočarali obitelj Spielberg, glumci su dobili pristup privatnim kućnim filmovima, fotografijama i sjećanjima. Paul Dano, koji glumi oca, opisao je to kao "težak teret" jer je svakodnevno svjedočio kako redatelj proživljava i prerađuje ključne trenutke svog života. Film je tako postao više od sentimentalnog autoportreta; postao je majstorska lekcija o tome kako srce i bol utječu na umjetnost, pružajući publici ne samo priču o postanku jednog genija, već i dirljiv, univerzalan portret obitelji, ljubavi i gubitka.

*uz korištenje AI-ja