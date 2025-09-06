Redatelj filma 'Taxi ljubav': ’Reakcije ljudi govore nam da smo napravili jako dobar film’

U njegov taksi ulaze od sirotinje do bogataša, od ljudi s "one strane zakona", od onih s "prave" strane. Sudbine su im teške, jednako kao i ona vozača tog taksija. On je Josip Krizmanić, zvani Joža, bivši branitelj, koji zbog PTSP-ja živi noću jer danju baš i ne funkcionira...

Filma "Taxi ljubav" od 4. rujna je u hrvatskim kinima, a radnje se odvija oko veterana Domovinskog rata koji ne pristaje na mirovanje. "Umjesto toga, bira volan, noćne vožnje i razgovore sa stalnim mušterijama koje ga smatraju i više od prijatelja, ali i nepoznatim putnicima, ljudima u prolazu.

Foto: PROMO

Kroz četiri povezane priče njegovih putnika, film razotkriva duboke i često zanemarene ljudske trenutke, slabosti... Jožu tako susreću ljudi koji traže odgovore, bijeg, oprost ili samo tišinu. A on, i sam krhak i ožiljkast, postaje njihovo privremeno utočište." U ponedjeljak 1. rujna zagrebačko je kino bilo premalo na premijeri filma. Bilo je puno poteškoća tijekom snimanja, ali Milo Ostović sve je izvukao.

- Kada sam vidio reakcije poslije premijere, bilo mi je lakše, znači da se ipak sve isplatilo - rekao nam je.

Režiju potpisuje Milo Ostović, a osim Ljubomira Kerekeša, u filmu glume Mislav i Marijin Kuzmičić, Lara Nekić, Anica Kovačević, Tarik Filipović, Filip Juričić, Đorđe Kukuljica, Goran Grgić, Ana Vilenica, Mladen Čutura, Kristijan Ugrina... Film su snimali prošle godine u Zagrebu, Zaprešiću, te Istri i na Lošinju. Joža je lik oko kojeg se radnja vrti.

- U njegov automobil ulaze raznoliki likovi, prostitutka, ugledni građani, sirotinja, bogataši... Auto mu je kao mala kapelica u kojoj mu se mušterije ispovijedaju, žale mu se. Joža je u svom vlastitu košmaru, ali sasluša svakog i želi pomoći - objasnio nam je Ostović.

Foto: PROMO

U filmu glumi i glazbenik Marko Lasić Nered. Glumi Jakova, vlasnika noćnoga kluba koji ne može imati djecu, ali na kraju mu to uspijeva jer se nakon prodaje kluba vraća ženi i domu. Manju ulogu ima i Tony Cetinski, koji je glumio sebe, a otpjevao je i pjesmu "Ti si ta"...

- Nereda smo izabrali zato što je gotovo cijeli život po klubovima, od svoje 12. godine, i zna o čemu je riječ. I snašao se fantastično u ulozi vlasnika noćnoga kluba, ima tu facu, poznaje tematiku, baš je oduševio, bio je odličan - ispričao nam je Ostović.

Foto: PROMO