Redatelj hit dokumentarca o princezi Diani najavio dva nova filma: 'Nisam još sve otkrio'

Nagrađivani redatelj Tom Jennings, koji je u dokumentarac 'Diana in her own words' montirao izvatke iz njenog razgovora s prijateljem Jamesom Colthurstom, priprema još dva dokumentarna filma, jedan o princezi Diani, a jedan o kralju Charlesu, piše Daily Mail.

Jennings je nedavno otkrio da u filmu iz 2017. nije pokazao sve što je imao.

Foto: PA

- Imamo još šest sati snimaka - rekao je redatelj na televizijskom festivalu u Monte Carlu.

Radi se o razgovorima koje je James Colthurst 1991. vodio s Dianom, po njezinu nalogu, u Kensingtonskoj palači, dok se raspadao njezin brak s Charlesom.

Njegov projekt Diana obuhvatit će njezin odnos s članovima njene obitelji - uključujući maćehu, drugu suprugu njezina oca, Raine Spencer, kćer spisateljice Barbare Cartland. Film o kralju mogao bi također izazvati reakcije.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Pronašli smo nevjerojatne snimke tadašnjeg princa od Walesa i sadašnjeg kralja - rekao je i dodao da je mjesecima pregledavao puste kilometre filmskog materijala.

Proučavajući lik i djelo Charlesa III. uvjerio se je da je sposoban značajno promijeniti monarhiju.

Foto: Victoria Jones/PRESS ASSOCIATION

- Vidim ga kao most između prošlosti, gdje se nalazi njegova majka, pokojna kraljica Elizabeta II i budućnosti gdje je William - rekao je redatelj koji vjeruje da su pred okoštalom monarhijom uzbudljive promjene.

- Ne bih se iznenadio da za pet godina vidim engleskog kralja kako drži politički govor - zaključio je Tom Jennings.