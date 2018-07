Redatelj 'Mamma Mie': 'Možda se opet vidimo na otoku Visu'

Film 'Mamma Mia 2, Here we go again' doživio je svoju hrvatsku vice premijeru u pulskoj Areni na 65. Pulskom filmskom festivalu. Riječ je o nastavku filma Mamma Mia snimanog 2008., a ovoga je puta hrvatska kinematografija sjajan partner na filmu koji je sniman na Visu i uz pomoć Hrvatskog audiovizualnog centra. Redatelj filma Ol Parker rerkao je da je oduševljen iskustvom snimanja na Visu ali i ostalim hrvatskim otocima.

- Vis je toliko mali a tako divan otok koji nas je skroz obuzeo.Ljudi ondje toliko srdačni i dragi,ma oduševljeni smo. Imao sam veliku tremu jer sam radio s velikim imenima poput Cher, ali sam se pravio da imam puno samopouzdanja i glumio da znam što radim pa je sve dobro prošlo“, ispričao je kroz smijeh redatelj. Dodao je da je Cher prava zvijezda i s razlogom se tako i ponaša, ali kad se ugase svjetla kamere topla je i ljubazna osoba.

- O njenoj popularnosti govori i podatak da su čak Pierce Brosanan, Colin Firth i Andy Garcia stajali u redu da se slikaju s njom - ispričao je uoči premijere Parker. Uz već spomenute glumce film je okupio i mlade nade koji igraju njihove likove u mladosti. Josh Dylan glumi mladog Billa, a za svoj je lik rekao da je romantičan, avanturist, bez ijedne brige na svijetu.

- On voli brodove, spontan je i pravi Šveđanin - dodao je. Jeremy Irvine pričao je o radu s Parkerom te ga usporedio sa Stevenom Spilbergom s kojim je također snimao:

- Obojica imaju tu smirenost na setu koju prenose na cijelu ekipu. To je vrlo korisno s obzirom da rad na filmu zna biti vrlo stresan - kazao je. On igra mladu verziju Piercea Brosnana,a na pitanje hoće li po uzoru na njega biti idući James Bond glasno se nasmijao i rekao 'Vidjet ćemo'.

Za svoju glumačku partnericu, Lily James izjavio je da je „dosadno talentirana“.

- Ona je izvrsna glumica, a uz to i sjajno pjeva i pleše - dodao je. Parker je novinarima kazao da je filmska mogućnost Hrvatske neograničena.

- Vaša je zemlja predivna, imate toliko filmskih mogućnosti, a divni ljudi koji tu žive to uvelike olakšavaju - smatra. Dylan novinarima nije propustio reći da je oduševljen kuhinjom i vinima te već šestu godinu s obitelji ljetuje na Visu gdje je stekao i puno prijatelja koje posjećuje. Na pitanje hoće li se snimati i Mamma Mia treći dio i hoće li možda ovoga puta Hrvatska biti upravo Hrvatska, a ne da glumi Grčku, Parker je rekao da nam to tek predstoji vidjeti.