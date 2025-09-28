Redatelj 'Paviljona': 'Moj film je dijagnoza našeg društva...'

Nakon godina zlostavljanja i poniženja grupa stanara staračkog doma odlučuje se na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima, zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima. Sve je to s crnim humorom upakirao redatelj Dino Mustafić te snimio 'Paviljon' prema scenariju novinara i pisca Viktora Ivančića i njegove istoimene novele iz zbirke 'Radnici i seljaci', a u suradnji s Expressovim kolumnistom i piscem Emirom Imamovićem Pirkeom.

Nagrađivani film, koji je spektakularno otvorio 31. izdanje Sarajevo film festivala, stigao je u kina diljem Hrvatske te u Bosni i Hercegovini. Premijerno je prikazan ovih dana u Sarajevu, Zenici i Bihaću, zatim u Mostaru i Tuzli, te 28. rujna u Zagrebu.

- Ovo je važna priča, priča koja govori o generaciji koja je na društvenoj margini zaboravljena i prema kojoj smo nepravedni. Kad vide da je nepravda prelila čašu, uzimaju pravdu u svoje ruke - rekao je redatelj filma Mustafić te dodao kako je "Paviljon" film o skupini ljudi u zatvorenom prostoru koji se urušava iznutra i izvana.

Film je realiziran u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a glumačka ekipa je impresivna, iz cijele regije. Pobunu u filmu predvode Rade Šerbedžija (Anjelo) i Miralem Zupčević (Mojmir). Tu su još Zijah Sokolović, Ksenija Pajić, Mirjana Karanović, Jasna Diklić, Alban Ukaj, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Ermin Bravo...

- Bilo je divno, dugo nisam bio u ovako sjajnoj ekipi. Dino Mustafić je u formi, prvi put radimo zajedno i oduševio me je kako je pametan i strpljiv. Ovo je sjajan tekst, sjajna crna komedija i satira na život i društvo u kojemu živimo. Ima velike uskličnike u tekstu. Kao glumačka ekipa smo, vjerujem, bili odlični i film će biti jako dobar - rekao je Rade Šerbedžija.

Inspiraciju za film Mustafić je crpio i iz stvarnih svjedočanstava koja svakodnevno čitamo i gledamo.

- Domovi u kojima stariji žive u uvjetima koji su bliži logoru nego mjestu dostojnog života, ljudi koji preživljavaju s mizernim mirovinama, ostavljeni i od države i od vlastite djece. To je društveni zločin. ‘Paviljon’ je zapravo dijagnoza našega društva. Dom za starije je samo kulisa iza koje se krije cijeli mehanizam bešćutnosti države. Ako umirovljenike tretira kao višak, jasno je da isto tako tretira i radnike, mlade, nezaposlene, bolesne... To je društvo koje je izgubilo osjećaj za solidarnost. Kroz crni humor pokušao sam pokazati apsurd tog sistema jer ponekad je ironija najoštrije oružje protiv nasilja i laži - istaknuo je redatelj nedavno za Express.

