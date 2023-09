Redatelj serije 'Prijatelji' otkrio zašto je izbacio jednu glumicu iz serije: 'Nije baš bila duhovita'

Redatelj popularnog sitcoma iz 90-ih 'Prijatelji' James Burrow (82) izjavio je za jednu članicu glumačke postave te serije kako 'nije bila duhovita', prenosi Daily Mail.

Priznao je da britanska glumica Helen Baxendale (53), koja je glumila Rossovu suprugu Emily Waltham u 14 epizoda sitcoma, nije mogla parirati ostalim članovima glumačke postave jer nije bila komična.

- Bila je draga, ali ne osobito duhovita. U sitcomima i bilo kojoj vrsti romantične komedije, duhovitost je jednako važna kao i kemija - rekao je James.

Helen se pridružila u četvrtoj sezoni, ali veza između nje i Rossa kojeg je glumio David Schwimmer (56), bila je kratkog vijeka jer je on greškom izgovorio ime svoje bivše djevojke Rachel umjesto Emily tijekom njihova vjenčanja.

Redatelj serije priznao je da Helenino 'lijepo' ponašanje nije odgovaralo i da je smatrao da 'svaka Rossova djevojka mora biti duhovita kao Rachel', koju je utjelovila glumica Jennifer Aniston (54).

- Schwimmer nije imao nikoga tko bi mu parirao. Bilo je to kao da plješće jednom rukom. Trebaš nekoga tko razumije tvoj humor. Ponekad započneš nešto i to ne ide, pa se morate riješiti te osobe. Ponekad je to neka epizodna uloga pa se brzo pozdravite - objasnio je James.

Baxendale je odustala od angažmana jer je zatrudnjela i vratila se u Ujedinjeno Kraljevstvo. Godine 2012. progovorila je o svom iskustvu snimanja serije i rekla kako je to bio ‘čudan, nadrealni mali trenutak njezina života‘.

- Ljudi očekuju da su tamo svi bili veliki prijatelji jer se serija zove ‘Prijatelji‘, ali svi su zapravo bili pravi profesionalci. Radili su to godinama, a ja sam bila samo jedna od mnogih gostujućih zvijezda koje su se pojavile u seriji - rekla je Helen.

Sudjelovanje u seriji donijelo joj je slavu.

- Nisam mogla prošetati ulicom da bih otišla kupiti pola litre mlijeka. Zapravo, nigdje nisam mogla otići. Bilo je nemoguće izgubiti se u gomili i raditi ono što obični ljudi rade. Slavu sam gledala kao pozlaćeni zatvor. Bilo je to nešto na što nisam bila spremna - rekla je u intervjuu iz 2012. godine.

Glumica se ne kaje što se vratila u Britaniju i započela novi život nakon serije.

- Slava se jednostavno nije uklapala u moj život. Ionako ne znam koliko bih profitirala od ostanka u SAD-u. Nisam željela živjeti u Americi, kada su me sve okolnosti vodile natrag u Britaniju. Ne žalim ni minute zbog toga - zaključila je.