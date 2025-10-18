Reese Witherspoon izdala svoju prvu knjigu: Evo o čemu se radi

Glumica Reese Witherspoon izdala je svoje prvo književno djelo, triler 'Gone Before Goodbye'. U središtu radnje ovog romana nalazi se kirurginja Maggie koja se bori protiv zavjere, a ono što je glumicu inspiriralo u stvaranju ovog lika bile su Bondove djevojke.

U intervjuu za BBC, Witherspoon je rekla kako je kroz djetinjstvo gledala mnogo filmova o najpoznatijem agentu, Jamesu Bondu, kojeg je obožavao njen otac. Pitanje koje si je uvijek postavljala gledajući ove filmove bilo je: zašto sve djevojke popularnog agenta nose bikinije i oskudne modne kombinacije i kakve veze to ima s rješavanjem zločina? Iz tog razloga, za protagonisticu svog prvog romana postavila je ženu s naglaskom na njene vještine, a ne seksepil.

'Ako ću pisati triler, željela sam da žena bude u središtu radnje. Htjela sam da ima jedinstven set vještina koji svi na svijetu žele, ali ona to ne shvaća, te da ne mora pucati iz oružja i udarati negativce.', objasnila je dodavši: 'Ona je zapravo samo jako pametna, ima dobru intuiciju te je nevjerojatna kirurginja'.

'Gone Before Goodbye', glumica je napisala u suradnji s poznatim piscem Harlanom Cobenom, kojemu se odmah svidjela njena ideja, piše BBC. Brzo su se dogovorili oko detalja i počeli opsesivno raditi na romanu. Osim što je napisala knjigu, činjenicu da je Witherspoon velika obožavateljica književnosti dokazuje i to da vodi jedan čitateljski klub.

Autor knjiga od kojih su neke adaptirane za male ekrane rekao je kako vjeruje da će istu sudbinu doživjeti i novi roman koji je pisao s glumicom. 'Mislim da imam na pameti nekoga za koga bih volio da glumi Maggie, ali neću ništa reći', dodao je. Na kraju je šaljivo dodao kako je pod tim mislio na Witherspoon.

Osim Bondovih djevojaka, za inspiraciju pri kreiranju glavne junakinje svog romana glumica je iskoristila i vlastite roditelje. Njen je otac radio kao liječnik, a majka kao medicinska sestra, dok je suautor njenog prvijenca oženjen pedijatricom. Svoj književni uspjeh glumica je podijelila s pratiteljima na svom Instagram profilu objavivši video s kolegom Cobenom te recenzijama za njihovo djelo.