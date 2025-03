Milijune joj nije donijela samo gluma! Znate na čemu je Reese Witherspoon zgrnula hrpu love?

Reese Witherspoon, poznata po ulogama u filmovima poput "Plavuša s Harvarda" i "Hod po rubu", nije samo talentirana glumica, već i iznimno uspješna poslovna žena. Njezino bogatstvo, procijenjeno na između 400 i 440 milijuna eura, rezultat je kombinacije glumačke karijere, pametnih ulaganja i poduzetničkog duha. Poznata glumica danas slavi 49. rođendan.

Glumačka karijera kao temelj

Witherspoon je započela karijeru još kao tinejdžerica, a uloga Elle Woods u filmu "Plavuša s Harvarda" (Legally Blonde) 2001. godine katapultirala ju je među zvijezde. Za nastavak filma, "Plavuša s Harvarda 2", navodno je dobila honorar od 15 milijuna eura, čime je postala jedna od najplaćenijih glumica u Hollywoodu. Značajne honorare donijele su joj i uloge u filmovima "Alabama Sweet Home" (12.5 milijuna eura) te Oscarom nagrađena uloga June Carter u filmu "Hod po rubu" ("Walk the Line").

Njezin talent nije ograničen samo na film. Witherspoon je ostvarila zapažene uloge i u televizijskim serijama, zarađujući, prema izvješćima, preko milijun eura po epizodi za serije kao što su "The Morning Show" (Apple TV+) i "Big Little Lies" (HBO). Za "Little Fires Everywhere" (Hulu), honorar po epizodi iznosio je oko 1.1 milijun eura.

Prelazak na produkciju: Ključni trenutak

Osim glume, Witherspoon je rano shvatila važnost produkcije. Već 2000. godine osnovala je produkcijsku kuću Type A Films, koja se kasnije spojila s tvrtkom Make Movies Brune Papandree, stvarajući Pacific Standard. Ova tvrtka stajala je iza Oscarom nominiranih filmova "Nestala" ("Gone Girl") i "Divljina" ("Wild").

Hello Sunshine: Carstvo ženskih priča

Godine 2016. Witherspoon je osnovala Hello Sunshine, medijsku tvrtku usmjerenu na pripovijedanje ženskih priča. Hello Sunshine je producirao niz uspješnih televizijskih serija i filmova, uključujući "Big Little Lies", "The Morning Show" i "Little Fires Everywhere". Tvrtka je također stekla prava na ekranizaciju brojnih popularnih knjiga, često odabranih u sklopu Reeseinog književnog kluba (Reese's Book Club).

Foto: Instagram / PROMO

U kolovozu 2021. godine, Hello Sunshine je prodan privatnoj investicijskoj tvrtki Blackstone za nevjerojatnih 900 milijuna eura. Witherspoon je zadržala 18% udjela u tvrtki i nastavlja aktivno sudjelovati u njezinom radu. Ova prodaja značajno je doprinijela njezinom bogatstvu.

Draper James: Južnjački šarm u modnom svijetu

Witherspoon je 2015. godine pokrenula Draper James, modni i lifestyle brend inspiriran njezinim južnjačkim korijenima. Brend, nazvan po njezinim djedu i baki, nudi odjeću, modne dodatke i predmete za dom. Iako detalji o financijskom uspjehu Draper Jamesa nisu javno dostupni u istoj mjeri kao informacije o Hello Sunshine, prodaja većinskog udjela tvrtki Consortium Brand Partners 2023. godine ukazuje na njegovu vrijednost i rast.

Književni klub i ostali izvori prihoda

Reese Witherspoon je također pokrenula iznimno popularan književni klub (Reese's Book Club), koji ima značajan utjecaj na prodaju knjiga. Osim toga, ostvaruje prihode od partnerstva s raznim brendovima, kao što su Elizabeth Arden i Crate & Barrel, te od prodaje nekretnina.

Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS

Reese Witherspoon je primjer kako se talent, naporan rad i poslovna vizija mogu pretvoriti u impresivno bogatstvo. Njezin uspjeh nije samo rezultat glumačkih honorara, već i strateškog ulaganja u produkciju, stvaranja vlastitog brenda i prepoznavanja snage ženskih priča u medijima.