ZVIJEZDE U NASTAJANJU

Regionalni showovi bili su odskočna daska i mnogim Hrvaticama, evo tko su one

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Od Natalie Balmix do Stele Rade, ovo su domaće glazbenice koje su se natjecale u srpskim showovima te su kasnije ostvarili zapažen uspjeh i na domaćem terenu.

Regionalni talent showovi posljednjih su petnaestak godina postali odskočna daska mladim pjevačima iz cijele regije. Iako su hrvatski kandidati redovito nastupali u domaćim emisijama kao što su "Hrvatska traži zvijezdu", "Superstar" ili "The Voice", mnogi su svoju priliku tražili i u srpskim formatima poput "Zvezda Granda", "IDJ Showa" i drugih regionalnih natjecanja. Nekima je to donijelo veliku popularnost, a nekima otvorilo vrata glazbene karijere izvan Hrvatske.

Natalie Balmix sudjelovala je u "IDJ Showu", koji je posebno fokusiran na digitalnu publiku. Upravo joj je taj format donio veliku vidljivost među mlađom publikom u cijeloj regiji. Nakon natjecanja nastavila je graditi samostalnu karijeru kroz pop i trap-pop pjesme, a publika ju je zapamtila po energičnom nastupu i urbanom imidžu i na Dori. 

Đana Smajo ostvarila je možda i najveći uspjeh među novijom generacijom kandidata. Pobijedila je u "IDJ Showu" te je odnijela i nagradu vrijednu čak 125 tisuća eura. Nakon pobjede nastavila je snimati pjesme i graditi prisutnost na društvenim mrežama, gdje okuplja velik broj pratitelja. Natjecala se u nekoliko talent emisija, publici se predstavila nekoliko puta na Dori te duetom s kolegicom i prijateljicom Albinom Grčić, a ove godine nastupila je i na Zagrebačkom festivalu s pjesmom "Ostavljam" koja je ostvarila sjajne rezultate u domaćem radijskom eteru.

Stela Rade posljednjih je godina jedno od zanimljivijih novih imena na domaćoj i regionalnoj sceni. Publika ju je upoznala kroz nastupe, ali i sudjelovanje u regionalnim glazbenim projektima i talent showovima. Posebno se istaknula među mlađom publikom zbog kombinacije contemporary pop zvuka, izraženog scenskog nastupa i snažne prisutnosti na društvenim mrežama. Prošle godine pobijedila je i u domaćem showu "Tvoje lice zvuči poznato". U "Zvezdama Granda" prije toga se istaknula po upečatljivom nastupu i sviranju harmonike. Stela i dalje gradi karijeru u Hrvatskoj, ali i regiji novim singlovima i koncertima. Zapažen nastup imala je i na Dori.

Beta Sudar jedna je od zapaženijih hrvatskih kandidatkinja u novijim sezonama srpskog showa "Zvezde Granda". Regionalna publika upoznala ju je tijekom sezone 2023./2024., kada je stigla sve do finala natjecanja. Prije odlaska u Srbiju domaćoj publici se predstavila natjecanjem na Dori, objavila je nekoliko singlova te je sudjelovala u "Supertalentu".

Nikolina Perković iz Klisa kraj Splita istaknula se tijekom sezone 2024. showa "Zvezde Granda". Posebno se isticala scenskim nastupima, a u finalu izazvala je veliku pažnju kada je izvela Severininu pjesmu. Tijekom natjecanja otvoreno je govorila o obiteljskim tragedijama i gubitku roditelja, a isticala je kako joj je ulazak u finale bio način da ispuni želju pokojne majke.

Kristina Krstičević iz Ploča natjecala se u sezoni 2024./2025. showa "Zvezde Granda" i stigla do finala. Mentorica u showu joj je bila Ana Bekuta. Nakon finala mnogi mediji predstavljali su je kao regionalnu zvijezdu u nastajanju. 

