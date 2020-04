Rekao Nikolini da ima vinariju: 'Adame, hvala ti što me trpiš'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Luka o Nikolini: 'Nabacivala mi se, ona je cura koja se traži...'

Još samo Valentina i Marinko moraju razgovarati s ekspertima kako bi naposljetku odlučili ostaju li u showu. Ona je komentirala kako joj kod Marinka nedostaje stav i muška dominacija, a on je rekao kako misli da se može svemu prilagoditi. Oboje su odlučili nastaviti se truditi oko svog odnosa pa je tako prvi razgovor s ekspertima prošao u dobrom tonu i nijedan par nije odustao od svog braka.

Nikolina i Adam razgovarali su nakon svoje odluke.

- Znam da sam tvrdoglava i nedokazna, svaka čast što trpiš ovo - rekla je Nikolina Adamu. Ipak, on se odlučio potruditi pa ju je dan poslije odveo na piknik, a Nikolina je napokon priznala da joj je s njim lijepo u društvu, ali ništa više od toga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Razgovarali su o njegovu poslu, odnosno vinariji koju ima.

- Kako se čaša drži? Bitno je držanje! - komentirala je Nikolina ispijajući vino pa joj je Adam rekao da nije stvar u držanju, nego u onome što je unutra.

- To su eksperti rekli i za mene. Da je bitno što je u meni, a ne vanjština - rekao je Adam.

Foto: rtl

Gordana i Dejan su nakon savršenog početka počeli nailaziti na sve veće probleme.

- Prvo je bilo uzbuđenje, to početničko. A onda je to uzbuđenje nestalo. I odjednom su se stvorili problemi, zapravo, isplivali su na površinu. Mene je to ohladilo i sad ne znam što bi - komentirala je Goga koja je jutro provela u teretani dok je Dejan spavao.

Komentirali su i odnos Adama i Nikoline pa je Dejan rekao da smatra kako je Nikolina prehladna, a Goga je savjetovala da se nađu s njima i vide mogu li im pomoći. No s obzirom na to da je Gordana jako zahladnjela odnose, čini se da će uskoro trebati pomoć i njima.

- Ne želim nametati ništa, rekla mi je da budem strpljiv i tako će biti - dosta je smireno Dejan komentirao njihov odnos, a otkrio je i da je mu Gordana rekla da je podsjeća na bivšeg partnera zbog čega želi malo stati na loptu.

Foto: rtl

Valentina i Marinko rade na svom odnosu, a oboje daju prostora da se njihovo prijateljstvo razvije u nešto više.

- Mislim da sam se počeo sviđati Valentini! Poduzet ću prvi korak, ali moram dobiti znak od Valentine da ona to želi - komentirao je Marinko. Tijekom zajedničkog ručka, Marinko je pitao Valentinu što misli o Borisovu savjetu da bi možda mogli prijeći stepenicu dalje.

- Meni je sad s tobom ovako lijepo i ne bih htjela to pokvariti - kazala je Valentina.

Unatoč svim razmiricama, Lidija se odlučila vratiti Alenu i pokušat će promijeniti neke stvari.

- Pola toga nisam razumio što su nam eksperti govorili. Nisam bio naspavan - rekao je Alen, što je Lidija dočekala sa smiješkom.

- Mislim da je Lidija malo drugačija sad kad se vratila, gleda me, a to prije nije radila. Nadam se pozitivnom - komentirao je Alen.

Gordana i Milan su u romantičnoj šetnji koju pomalo kvari njezino prigovaranje oko toga da Milan uvijek kasni i da ga neprestano čeka, no on sve stoički podnosi i spreman je ulagati u odnos.

Foto: RTL

Nadia i Luka dan koriste za rekreaciju i bolje upoznavanje, a on je zaključio kako postoje dvije Nadije - jedna koja pokušava iskoristiti sve što joj život pruža i druga, ona koju koči sve zbog prošlosti.

- Luka je drugačiji od svih muškaraca koji su prošli kroz moj život, a vjerujem da sam i ja drugačija od svih žena koje je on imao - smatra Nadia.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Luka o Nikolini: 'Nabacivala mi se, ona je cura koja se traži...'