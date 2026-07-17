Rekordna posjećenost HNK Zagreb! Kazalište prošle godine posjetilo čak 144.123 gledatelja

Tijekom sezone na glavnoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu ostvareno je 200 izvedbi, u foajeu i tonskoj dvorani 32 izvedbe, dok je na novoj sceni HNK2 izvedeno 77 programa, uz brojna gostovanja i suradnje u Hrvatskoj i inozemstvu. Kazalište je u sezoni posjetilo ukupno 144.123 gledatelja, a prosječna popunjenost gledališta iznosila je impresivnih 97,95 posto. Posebno svjedočanstvo snažna zanimanja publike predstavlja čak 271 rasprodana izvedba.

Rezultati su to za sezonu 2025./2026., koja je u zagrebačkom HNK bila jedna od najuspješnijih i najposjećenijih posljednjih godina. Bogat umjetnički program obilježile su premijere dramskih, opernih i baletnih naslova, intenzivna međunarodna suradnja, gostovanja na uglednim festivalima i izniman interes publike.

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Jedan od najvažnijih trenutaka sezone 2025./2026. bilo je otvorenje nove scene HNK2, 3. studenoga 2025., čime je HNK u Zagrebu nakon više desetljeća dobio dugo očekivanu drugu kazališnu pozornicu, kao i obnovljene kazališne radionice važne za daljnji razvoj produkcijskih kapaciteta Kazališta.

- Posebno nas raduje povjerenje publike, iskazano kroz više od 144 tisuće posjetitelja i gotovo potpuno ispunjena gledališta. Zahvaljujem svim umjetnicima i djelatnicima HNK koji su pridonijeli uspješnoj sezoni - rekla je intendantica zagrebačkog HNK, dr. sc. Iva Hraste Sočo.