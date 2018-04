Relja uzeo hašiš sa Richardsom i ludovao po ulicama Londona

Bio je dio nas, dio povijesti ove zemlje i cijelog svijeta. Gledala sam ga još u studentskim danima, a sprijateljili smo se na snimanju filma ‘Tko pjeva zlo ne misli’, rekla je Mirjana Bohanec (78). Na prvu godišnjicu smrti Relje Bašića njegova partnerica iz filma i obiteljska prijateljica prisjeća ga se s tugom.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL MIKIĆ JE BIO KLINAC KAD JE SNIMAO S RELJOM Film koji je obilježio hrvatsku kinematografiju dobio je i kazališnu inačicu. Fulira u HNK igra Krešimir Mikić. - Uloga je to koja je obilježila jedno doba i velika je čast igrati gospona Fulira nakon Relje. Još kao klinac snimao sam s njim i pamtim ga samo po dobrom - kaže Krešimir Mikić

- Ostat će zapamćen kao Fulir, no u stvarnosti je bio velik i mudar čovjek. Nikad nije fulirao - kaže Bohanec. Sopranistica se rado sjeti nastajanja filma, pa i prvih razgovora s redateljem Krešom Golikom.

RELJINO 'AJDE PRESTANI VIŠE'

- Kad me pozvao, činilo se kao da razgovaramo kao stari prijatelji, a zapravo smo se vidjeli prvi put. Tad mi je rekao: ‘To će biti vaša uloga, ali morate doći na probno snimanje’. Zvučalo je sjajno, prihvatila sam to kao nešto normalno, a tek kad se trebalo snimati, razmišljala sam kako će to izgledati, hoću li znati - prisjetila se sopranistica.

Foto: Promo BURTON, RELJA I TITO Tito je svojim ljudima rekao:

Prijedlog da igra glavnu ulogu u prvi trenutak činio joj se zgodnim, mislila je da će se dobro zabavljati. Posebice jer je Golik rekao da glavnu mušku uloga igra Relja Bašić. O njemu Mirjana i danas govori samo najbolje. Pomogao joj je u svemu što joj je trebalo, pamti ga kao ugodnog, divnog čovjeka i glumca. Bohanec pamti i scene s kojima se mučila na snimanjima.

- Najteža mi je bila ljubavna scena, u stanu prije one svađe, s Reljom Bašićem. Nisam navikla na takve scene, bila mi je prva. Ponavljali smo je valjda 13 puta, nikako se nisam mogla opustiti. Onda se Relja razbjesnio i rekao ‘Ajde, prestani više’. Prestrašila sam se i uspjela. Nije lako bilo ni u sceni u vlaku, morala sam stajati mirno, pa su mi iza leđa stavili nekakvu dasku. Osim toga, bila je golema gužva i valjda 50 stupnjeva - prisjetila se Bohanec.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL PRIJATELJI Mirjana je pred kraj Relju često nazivala i posjećivala

GOLIKU TEK TREĆA NAGRADA U PULI

Kad su snimili film, nisu mislili da će imati takav uspjeh. To više što na festivalu u Puli nije dobro prošao. Golik je dobio tek treću nagradu, ali to je, pojašnjava diva, bilo vrijeme partizanskih spektakala - 'Kozare', 'Neretve', 'Sutjeske'...

- Na festivalu u Puli dobro su prihvatili ‘Tko pjeva zlo ne misli’, ali ne tako kao godinama kasnije. Kad se u Zagrebu pokazalo da je film imao doista ogromnu gledanost, počeli smo shvaćati njegovu kvalitetu. I sami smo se, kad smo ga gledali, silno zabavljali na raznim prezentacijama i smijali jer smo se sjetili kako su se određene scene snimale - prisjetila se operna diva. Mirjana Bohanec žali što nisu realizirali izložbu rekvizita iz filma. U malom, zgodnom prostoru pored zgrade u Basaričekovoj, gdje su snimali film, htjeli su napraviti izložbu iz filma, pokazati snimke...

Foto: Promo JEDAN OD STO Još dok je studirao, redatelji su Bašića hvalili kao glumca pred kojim je blistava karijera. Bio je, govorili su, jedan od sto

- Izložbom smo namjeravali proslaviti i moj rođendan. Međutim, Relja nije bio dobro, a ja nisam htjela da se izložba otvori bez njega. Jako nas je taj film povezao i bilo bi mi žao da sama budem tamo. Čekali smo da Relji bude dobro pa planirali tada to napraviti - rekla je Mirjana, koju ljudi i danas prepoznaju kao Anu Šafranek. Relja je iza sebe ostavio 3766 predstava, snimio 137 domaćih i inozemnih filmova, potpisao 26 režija, osnovao i trideset godina vodio putujuće kazalište Teatar u gostima te ostao zapamćen kao gospodin Fulir iz 'najzagrebačkijeg' domaćeg filma, 'Tko pjeva zlo ne misli'.

Žalio je što više ne glumi. Imao je četiri operacije, ugradili su mu umjetni kuk, oporavak je bio zamoran i spor, a društvena izolacija velikanu glumišta bila je neizdrživa. Rado je govorio o Zagrebu 60-ih i 70-ih, kad se u gradu osjećao dašak holivudskoga glamura, koprodukcije su cvale, a Relji se, zahvaljujući tečnom znanju francuskog, njemačkog, talijanskog, engleskog i slovenskog jezika nudila međunarodna karijera. No ni njemu od početaka nije išlo glatko. Prvu uspješnu ulogu ostvario je kao đak II. klasične gimnazije u Plautovoj predstavi 'Menehmi'. Tad je osjetio čar glume. No Dramsku akademiju nije lako upisao.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL OBITELJSKI ČOVJEK Sa suprugom Koraljkom i kćeri Nikom rado je posjećiva predstave svojih kolega

LUDI PROVODI U LONDONU

- Uvijek sam bio okružen intelektualcima, poput Ranka Marinkovića, Bratoljuba Klaića, Borisa Papandopula… To mi je imponiralo, ali je ujedno bilo hendikep. Bio sam prvi Zagrepčanin koji je uspio proći sve prijemne ispite. Smatralo se da se u Zagrebu ne govori dobar štokavski i bio sam jako ljubomoran na Vanju Dracha, koji je došao iz Slavonije. Ni on ni Fabijan Šovagović nisu se mučili s tim korektnim hrvatskim kao što sam ja – ispričao je Relja, koji se vrlo brzo nametnuo cijeloj Jugoslaviji kao izvanserijski glumac.

Uspio je i u svijetu. Snimao je s glumačkom A ligom poput Richarda Chamberlainea, Franca Nera, Petera Ustinova, Emme Thompson… S Marcellom Mastroiannijem 1957. snimio je 'Kruh i sol', svoj prvi film izvan Hrvatske. Marcello ga je učio igrati kanastu, a mnogo godina poslije, kad je Relja bio u Rimu, Marcello ga je slučajno spazio na Via Venetu, lupio po leđima i viknuo: 'U Rimu si, a ne bi se ni javio!' Toliko su bili prisni. Prijateljevao je i s Richardom Burtonom, s kojim je igrao u 'Sutjesci'.

Foto: Patrik Macek

- Richard je bio fenomenalan! To su bila dva čovjeka u jednom, jedan kad je bio s Liz, a drugi kad je bio sam. Ili je imao alkoholnu fazu ili je pio čajeve - govorio je Relja, koji se družio i s Rolling Stonesima. U Slovačkoj je 1969. s Anitom Pallenberg, tadašnjom suprugom Keitha Richardsa, snimao film 'Michael Kohlhaas'. Keith je bio na setu i toliko mu se svidjelo da je preklinjao za bilo kakvu ulogu kako bi bio dio ekipe.

Dali su mu ulogu Reljina sluge. Snimali su u Bratislavi, a Richardsi su svaki dan bili na marihuani i hašišu te su uporno nagovarali Relju da i on kuša. Bašić je znao da će mu kao Jugoslavenu i Hrvatu, ako ga uhvate, slijediti zatvorska kazna, pa im je rekao da će im to nadoknaditi kad ih posjeti u Londonu. Kad je došao u London održao je obećanje i otišao s njima na party.

Foto: Daniel Kasap/Pixsell

- Tamo je bilo dvadesetak rock zvijezda njihova kalibra, ali ne sjećam tko su bili jer je već putem hašiš počeo djelovati, pa sam gurnuo glavu kroz prozor i iz taksija povraćao po ulicama Londona. Na partyju sam odjurio po neki kostim stubama u klozet i dva sata držao glavu u školjci. Kad sam se sabrao, zamolio sam Anitu da me vrati u hotel - ispričao je Bašić. Jako se ponosio svojim zagrebačkim podrijetlom pet generacija unazad, pa i ulogom Fulira. Nije skrivao koliko dobrog mu je ta uloga donijela, a kao pravi zagrebački fakin znao ju je i iskoristiti.

Foto: Daniel Kasap/Pixsell

- Tražeći telefonski liječničke i farmaceutske usluge, rekao bih: ‘Ovdje Relja Bašić, ali možda me se bolje sjećate kao gospodina Fulira’. Telefonistici od 26 godina Relja Bašić ne znači ništa, ali gospona Fulira je svaka generacija gledala - rekao je Bašić, čiji ciklus filmova reprizira HRT.