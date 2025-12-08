Obavijesti

Show

Komentari 0
VRIJEDNA USPOMENA

Reljef Nives Kavurić i rijetki srebrnjak izazvat će veliku borbu trgovaca u Cash or Trashu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Reljef Nives Kavurić i rijetki srebrnjak izazvat će veliku borbu trgovaca u Cash or Trashu
4
Foto: Nova Tv

Novi tjedan donosi još uzbudljivijih predmeta, od umjetničkih reljefa i numizmatičkih rariteta do predmeta bogate povijesti koji će izazvati žestoku borbu trgovaca u Cash or Trashu

U prvom tjednu emitiranja, emisija Cash or Trash otkrila je više od 15 predmeta koji su oduševili kupce i gledatelje pred malim ekranima, a da Hrvati u svojim domovima čuvaju prava bogatstva, potvrdit će novi tjedan koji donosi od numizmatičkih dragocjenosti i likovnih umjetnosti, pa sve do specifičnih predmeta poput brijačkog stolca koji seže duboko u 19. stoljeće.

Foto: Nova Tv

Novu epizodu otvorit će Krešimir, telekomunikacijski tehničar iz Osijeka, s predmetom koji „pokreće svijet“ i koji bi, kako vjeruje, „na prvi pogled mogao osvojiti svakoga“. Riječ je o srebrnjaku od 20 kuna s motivom dalmatinera, numizmatičkom komadu koji je postao pravi kolekcionarski hit. Iako ga posjeduje tek dvije godine, Krešimir vjeruje da bi njegova vrijednost mogla iznenaditi i same trgovce.

U nastavku epizode stiže 30-godišnji Filip, grafički tehničar iz Zagreba, koji donosi umjetnički reljef priznatog imena hrvatske likovne scene – Nives Kavurić-Kurtović. Djelo iz 1999. godine nosi naziv „Mala zgužvana toplica“, a već prvi Ilamovi komentari pokazat će da je riječ o vrlo posebnom umjetničkom radu.

HUMANITARNA EPIZODA Matija Vujica u Cash or Trashu prodala krunu koju je nosila Severina, novac će donirati
Matija Vujica u Cash or Trashu prodala krunu koju je nosila Severina, novac će donirati

Epizodu će zaključiti Maja, agentica za nekretnine iz Dubrave, koja donosi predmet snažne povijesti i još snažnije emotivne vrijednosti. Stari brijački stolac, naslijeđen iz obiteljske brijačnice, datira iz razdoblja bidermajera i predstavlja jedinstven spoj tradicije, povijesti i obiteljskog nasljeđa.

Foto: Nova Tv

Hoće li ovi predmeti pronaći nove vlasnike ili će ih njihovi vlasnici ipak odlučiti zadržati, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha u 18 sati na Novoj TV!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka
PROŠLO VIŠE OD 20 GODINA

FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka

Serija je počela s prikazivanjem 2004. godine. Trajala je osam sezona, a glavne uloge pripale su: Teri Hatcher (Susan), Marcia Cross (Bree), Eva Longoria (Gabrielle) i Felicity Huffman (Lynette)
Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati
POZNATA INFLUENCERICA

Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati

Đina Džinović, kći legendarnog Harisa Džinovića, na Instagramu svoje pratitelje često počasti fotografijama s putovanja, a ona su uvijek itekako luksuzna. Tako se nedavno vratila iz Barcelone, a sada je ponovno otputovala na Azurnu obalu
Thompson nastupa u Varaždinu. Evo kako je na koncertu...
FOTO

Thompson nastupa u Varaždinu. Evo kako je na koncertu...

Pjevač Marko Perković Thompson u nedjelju navečer nastupa u Areni Varaždin. Pjevač je na svojem Facebook profilu podijelio nekoliko fotografija iz pune dvorane. Thompson će i u ponedjeljak, u sklopu svoje dvoranske turneje, nastupiti u Areni Varaždin. Nakon Varaždina pjevač slijede koncerti u Zadru te koncert u Zagrebu..

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025