Reljef Nives Kavurić i rijetki srebrnjak izazvat će veliku borbu trgovaca u Cash or Trashu

U prvom tjednu emitiranja, emisija Cash or Trash otkrila je više od 15 predmeta koji su oduševili kupce i gledatelje pred malim ekranima, a da Hrvati u svojim domovima čuvaju prava bogatstva, potvrdit će novi tjedan koji donosi od numizmatičkih dragocjenosti i likovnih umjetnosti, pa sve do specifičnih predmeta poput brijačkog stolca koji seže duboko u 19. stoljeće.

Novu epizodu otvorit će Krešimir, telekomunikacijski tehničar iz Osijeka, s predmetom koji „pokreće svijet“ i koji bi, kako vjeruje, „na prvi pogled mogao osvojiti svakoga“. Riječ je o srebrnjaku od 20 kuna s motivom dalmatinera, numizmatičkom komadu koji je postao pravi kolekcionarski hit. Iako ga posjeduje tek dvije godine, Krešimir vjeruje da bi njegova vrijednost mogla iznenaditi i same trgovce.

U nastavku epizode stiže 30-godišnji Filip, grafički tehničar iz Zagreba, koji donosi umjetnički reljef priznatog imena hrvatske likovne scene – Nives Kavurić-Kurtović. Djelo iz 1999. godine nosi naziv „Mala zgužvana toplica“, a već prvi Ilamovi komentari pokazat će da je riječ o vrlo posebnom umjetničkom radu.

Epizodu će zaključiti Maja, agentica za nekretnine iz Dubrave, koja donosi predmet snažne povijesti i još snažnije emotivne vrijednosti. Stari brijački stolac, naslijeđen iz obiteljske brijačnice, datira iz razdoblja bidermajera i predstavlja jedinstven spoj tradicije, povijesti i obiteljskog nasljeđa.

Hoće li ovi predmeti pronaći nove vlasnike ili će ih njihovi vlasnici ipak odlučiti zadržati, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha