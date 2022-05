Renata u 'Ljubav je na selu' nije htjela saditi kupus, a Samanta se uopće ne boji konkurencije

U show je ljubav opet došla potražiti i Zadranka Samanta Knežević (25). U prošloj je sezoni izazvala pomutnju. Prvo ju je odabrao farmer Neven Landek, no Željan Arnerić “preoteo” mu je djevojku, iako je bio na farmi Raseme Vladetić. U međuvremenu je puklo između Samante i Željana, a on je na društvenim mrežama rekao da je to zato što nije htjela djecu, među ostalim.

- Nisam više u kontaktu ni s Nevenom ni sa Željanom. On je bio previše ljubomoran i više veza nije funkcionirala. To je bila i veza na daljinu, što je sve otežavalo i zato se raspalo. O nekim razlozima prekida o kojima je javno govorio malo je pretjerivao i to mi je malo zasmetalo - rekla nam je. Ovog je puta pisala farmeru Tomislavu Skejiću iz Omiša (29).

- Očekujem da ću se dobro zabaviti, da ću steći nova prijateljstva i, naravno, pronaći ljubav. Moj idealan muškarac mora biti malo snažniji, jači, fin, pristojan. Obično me muškarci, pa tako i farmer, mogu osvojiti pristojnim ponašanjem. A konkurencije se ne bojim jer mislim da ću biti najbolja - odlučna je.

Od ljubavi ne odustaje ni Brođanka Renata Šapina (48), koja je pisala tri godine mlađem farmeru Milanu Milinkoviću iz Oteša.

- Vjerujem u ljubav i nikad ne treba odustati. Uvijek ima nade, čovjek dok je živ, mora se nadati - kaže Renata. Farmeru u 13. sezoni nije sjelo kako je sadila kupus pa je napustila show. Hoće li zbog ljubavi ovog puta istrpjeti kritike?

- Mislim da ove sezone neće biti nikakvih kritika i da će sve biti u redu, nekako predosjećam - govori. Nije joj bitno hoće li živjeti na selu ili u gradu, bitno joj je kakva je osoba jer je, dodaje, zanimaju srce i duša. Puno je podigla prašinu rečenicom da ništa ne radi, a kasnije je objasnila da je to zato što su joj tetak i teta osvojili na lotu.

- Ne obazirem se na kritike ni negativne komentare. Svima opraštam. Moja obitelj i prijatelji bili su uz mene i podržali me u svemu - kaže.

