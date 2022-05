Renata zaprijetila Ruži nakon podbadanja: 'Hoćeš rat? Nije problem, pretvaram se u zvijer'

Ivo je u današnjoj epizodi 'Ljubav je na selu' za dobro jutro svoje dame poveo u sadnju kupusa. ''Ja sam alergična na suhu zemlju… Teško podnosim sunce. Kopanje, ajoj, još gore!'' Gordana je poručila farmeru.

'Gospođa iz grada, nije nikad bila na zemlji'', komentirala je Kata.

A na Milanovu imanju Renata je prva ustala i s njim popila kavu, dok su ostale dame još spavale. Ubrzo im se pridružila i Ruža…

''Renata je požurila malo na kavicu i doručak… Trebala je pozvati i nas… Možda je to neka njezina taktika, osvajanje'', komentirala je.

''Hrkala si cijelu noć, čula sam te'', vratila je lopticu Renata, dok se Ruža opravdavala kako to nije istina.

Na doručak se spustila i Mirjana u Milanovoj trenirci: ''Malo sam mu čeprkala po ormaru, baš mi dobro stoji''.

Milan ih je obavijestio kako će danas hraniti ovce i patke, a Ruža ih je iznenadila informacijom kako nikad u životu nije vidjela ovcu.

''Ma laže, laže! Ruža je tamo odnekud sa sela'', nije vjerovala u to Renata.

Branko je dame poveo u svoj vrt i vinograd kako bi ubrali sastojke za ručak, a najraspoloženija za rad bila je Dubravka. ''Osjećam se dobro s njima, osjećam se kao paša'', šalio se farmer.

A u obilazak svog imanja dame je poveo i Kruno. I dok su ih najviše oduševili njegovi zečevi, Irena je priznala kako se jako boji pijetlova.

''Pijetao brani koke, a Kruno nas ne brani. On se uvijek nekako drži po strani'', nije bila zadovoljna Krunina Gordana.

Tomislav je i dalje bio loše volje pa je Antoniji zalupio vratima kako ga ne bi snimala kamerom.

''Umoran je od raftinga, nije baš dobre volje'', branila ga je Stela, ''On u nekim trenucima postupa kako se osjeća i ne vidi je li to dobro ili loše''.

A dok ostali rade, Damir i djevojke treniraju, i to košarku. Djevojka koja farmeru pokaže najbolje vježbe zagrijavanja, zaigrat će s njim u paru. Nikita je Damiru pokazala vještine Wing Chuna, a Melita je komentirala kako uvijek mora biti u centru pažnje pa mu je ona odlučila pokazati kako pleše trbušni ples, a upravo je nju na kraju farmer i odabrao da zaigra s njim.

''Josephina mi se činila dosta agresivnom, kao da u svakoj igri ona mora biti najbolja'', smetalo je Meliti.

''Damir ima sve te pokrete, ali ne gađa baš dobro. On da vježba kako tvrdi, on bi bio top'', nije bila impresionirana Nikita farmerovom igrom.

''To mi je prljava igra, dosta je agresivna, iako ja volim kad ima energije. Ja sam za finije sportove, u vodi, kod mene to budi jednu seksualnu energiju'', zaključila je Josephina.

A u Smokovljanima je i dalje trajala sadnja kupusa. A dok su dame radile, Ivo je sjedio sa strane i gledao.

''On se ponašao kao kakav paša tamo sa strane. A to je upravo ono što je on rekao – ovdje muško ima riječ, a žene su sluge, kao da smo u tursko doba'', nije bila zadovoljna Kata.

''Ona je za Lisinski, za Beč, Milano… Ne zna ni motiku držati'', Ivo je najnezadovoljniji bio Gordaninim radom pa se u jednom trenutku i ustao kako bi joj demonstrirao pravilno kopanje.

A na Milanovoj farmi iskrice su prerasle u pravu svađu. ''Renata, uplašit će te se kokoš'', nastavila je Ruža s podbadanjem, ali ni Renata joj nije ostala dužna.

''Ja nju ne doživljavam. Ima problem sa mnom, opsjeda me. Non-stop mi visi za vratom. Ako hoćeš rat, pa nije problem. Ja se iz ovako osjećajne, mirne, povučene žene pretvaram u zvijer. Meni nije problem, ali tebi će biti gadno'', nije se dala Renata, a farmer je samo sa strane mirno promatrao raspravu.

''Te ovce su se uplašile Ruže pa su počele skakati jedna na drugu. Izginut će ako treba, samo što dalje od Ruže'', Renata je i dalje nastavljala igru pa iskomentirala svoje suparnice, ''Lani su bile lubeničarke, sad su čobanice''.

A na Kruninu imanju Gordana se ponudila da će napraviti ručak, a Ines i Irena pred farmerom su je za to vrijeme malo odlučile ogovarati. Kruno je priznao da je Gordanu poveo na svoju farmu samo zbog nagovora Irene i Ines, no smatra kako ona nije osoba za njega, a posebno ga nervira što uvijek mora biti u pravu.

Na Brankovoj farmi u tijeku je bila još jedna radna akcija, a farmeru je posebno zasmetalo što se Inna neprestano presvlači i dotjeruje. ''Nisam bez razloga ponijela toliko garderobe'', poručila mu je.

S druge strane, Dubravka je imala drugih problema – svom je farmeru silno htjela pokazati kako upravlja motornom pilom, no on to nije dopuštao.

A na Damirovoj farmi i dalje se više ne zabavlja nego radi. Privatnu zabavu svojih djevojaka prekinuo je ''profesor'' Damir pa im dodijelio večerašnji zadatak – natjecanje u vezanju kravate.

''Zašto nam to radi? Trebao je nešto malo bolje smisliti'' nisu bile impresionirane.

''Nagrada za najbolju je doručak u krevet'', dodao je Damir pa im demonstrirao kako se veže kravata.

''Mi smo to iz ruke u ruku premetale, očekivala sam barem da će nam on biti model'', Josephina je kazala, no upravo je ona proglašena pobjednicom.

Na Tomislavovoj farmi slavio se Antonijin rođendan pa su joj pripremili zabavu uz tortu. ''Zahvalna sam na tom rođendanskom iznenađenju ukoliko je iskreno, ali mislim da nije'', ozbiljna je bila Antonija, ponovno prozvavši Stelu da je tom gestom samo htjela biti u centru pažnje.

Tomislav se mučio s roštiljem pa u jednom trenutku čak nazvao prijatelja da mu priskoči u pomoć: ''U problemima sam! Ne mogu im meso ispeći''

''Bila sam malo šokirana da ne zna ispeći roštilj kako Bog zapovijeda. Gledaš i ne vjeruješ'', Samanta je komentirala.

Cure su zaigrale i bocu istine. Stela je priznala da je trenutno zaljubljena, a onda se boca zaustavila na Tomislavu.

''Misliš li da će Stela doći živjeti kod tebe?'' pitala ga je Antonija.

''Kad ona odluči, njezina će biti cijela kuća'', poručio je Tomislav.

''Ja sam s njim zbog njega, a ne zbog njegove imovine'', rekla je Stela kako joj se farmerov odgovor nije baš svidio.

''To je bio najdosadniji rođendan ikad na kojem sam prisustvovala'', zaključila je Samanta.



