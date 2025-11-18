Obavijesti

VELIK POŽAR

Rene Bitorajac objavio snimku Vjesnika u plamenu: 'Ode jedan od simbola Zagreba. Šteta...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Požar u zgradi Vjesnika buknuo je u ponedjeljak navečer, a vatrogasci su na terenu bili cijelu noć. Strašan prizor snimio je i glumac Rene Bitorajac

Glumac Rene Bitorajac podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu šokantnu snimku velikog požara koji je zahvatio zgradu Vjesnika, jedan od prepoznatljivih simbola Zagreba. Na snimci, zabilježenoj iz automobila tijekom noći, vide se dramatični prizori vatrene stihije koja guta gornje katove nebodera. U pozadini se čuju sirene i vide napori vatrogasaca koji se bore s plamenom.

STRAŠNO 100 FOTOGRAFIJA UŽASA Zgrada Vjesnika gori cijelu noć! Gasi ga blizu stotinu vatrogasaca!
- Ode jedan od simbola Zagreba. Zgrada Vjesnika u plamenu. Predugo zapušteno i napušteno. S*it happens… - napisao je Bitorajac uz video. 

- Zadnje sekunde Vjesnika. Il' su ustaše, ili su partizani, ili su instalacije. Brijem da su instalacije. Dečki se trude, svaka čast, ali... Ah, šteta - rekao je na snimci.  

Podsjetimo, požar je u zgradi Vjesnika krenuo oko 23 sata, te je zahvatio više katova. Gasi ga gotovo stotinu vatrogasaca s 30 vozila. 

GORJELA CIJELU NOĆ Uživo ispred Vjesnika: Evo kako zgrada izgleda! I dalje gori
- Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava. Na intervenciju su krenula tri vozila iz najbliže postaje. Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati - rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Iz minute u minutu možete pratiti OVDJE. 

