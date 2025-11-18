Požar u Vjesnikovom neboderu izbio je sinoć oko 23 sata. Zahvatio je više katova. Gasili su ga svi vatrogasci Grada Zagreba
GORJELA CIJELU NOĆ
Uživo ispred Vjesnika: Evo kako zgrada izgleda! I dalje gori
Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava. Na intervenciju su krenula tri vozila iz najbliže postaje. Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.
