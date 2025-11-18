Obavijesti

GORJELA CIJELU NOĆ

Uživo ispred Vjesnika: Evo kako zgrada izgleda! I dalje gori

Piše Veronika Miloševski,
Foto: 24sata

Požar u Vjesnikovom neboderu izbio je sinoć oko 23 sata. Zahvatio je više katova. Gasili su ga svi vatrogasci Grada Zagreba

Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava. Na intervenciju su krenula tri vozila iz najbliže postaje. Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

24sata uživo ispred Vjesnika

