Rene Bitorajac: Supruga mi vodi Ludu kuću, a sin već glumi...

Nakon uspješne prve sezone, serija 'Metropolitanci' redatelja Igora Šeregija vratila se na HTV1 s još više drame, neočekivanih preokreta i intrigantnih likova. Glavni lik, smireni i strpljivi zubar Petar Galić, kojeg sjajno utjelovljuje Rene Bitorajac (53), ovog se puta suočava s potpuno novim izazovom - ulaskom u političke vode.

Osim što donosi napetu priču, druga sezona serije nudi i dublji uvid u moralne dileme. One se uglavnom vrte oko pitanja može li Galić, kao čovjek koji je navikao pomagati ljudima u svojoj stomatološkoj ordinaciji, zadržati svoju etičnost u političkom svijetu punom kompromisa, laži i zakulisnih igara.

- Je li mi bilo lako uskočiti u ulogu? S obzirom na neuobičajenu pauzu između dviju sezona od godinu dana, morao sam se malo prisjetiti i pogledati koju epizodu iz prve sezone. Izostale su i brojne probe koje smo imali u prvoj sezoni kako bismo se upoznali. Na kraju je sve bilo prema planu i na vrijeme - govori Zagrepčanin.

Foto: HRT

Dok se mnoge produkcije bore s vremenskim nepogodama, snimanje druge sezone "Metropolitanca" prošlo je gotovo idealno. Jesen je donijela ugodne uvjete, a zagrebački kvartovi Podbrežje, Klara, Buzin i Čehi pružili su mirnu i autentičnu kulisu. Glumci često imaju traumatična iskustva sa snimanjima u neidealnim uvjetima. Od vrućih studija bez klime do scena u kratkim rukavima na temperaturama ispod nule.

- Vremenske prilike u principu ne utječu na koncentraciju, ali ako je prevruće ili prehladno, nije ugodno ni za koga. Prvu sezonu snimali smo u proljeće, drugu u jesen i imali smo sreće. Lokacije su bile više-manje iste, a atmosfera na snimanju prilično zabavna i lagodna jer je sve išlo glatko s obzirom na uhodanost ekipe - ističe Bitorajac.

Osim Renea, glumački tim čine Siniša Popović, Ksenija Marinković, Goran Grgić, Dušan Bućan, Hana Hegedušić, Dubravka Ostojić, Franjo Kuhar, Sanja Marin Ožbolt, Judita Franković Brdar, Bernard Tomić, Roko Sikavica, Pjer Meničanin, Marko Hergešić, Tea Harčević, Nika Grbelja, Igor Jurinić, Lana Medar, Nataša Janjić Medančić, Filip Juričić, Barbara Nola, Olga Cukor...

- Najveća anegdota sezone je što se jednu glumicu nije moglo pronaći na dan snimanja. Ne znam kako je to završilo! - priznaje Rene.

Foto: PROMO

Iako televizija i film donose uzbudljive izazove, kazalište ostaje Bitorajčeva najveća ljubav. Njegova Luda kuća postala je nezaobilazno mjesto za ljubitelje dobre predstave.

- Realizirao sam se kao scenarist i redatelj, pa sam svoj hobi pretvorio u posao. Uz to, veselim se što su nam predstave ispunjene do posljednjeg mjesta i što publika voli ono što radimo. Moj partner Đuro i ja vjerovali smo u uspjeh Lude kuće. Iako smo uložili mnogo, ipak se nismo nadali ovako brzom prepoznavanju i pozicioniranju među najgledanija kazališta u Zagrebu. Na YouTubeu smo objavili kratki film 'Luda kuća postanak', koji pokazuje kroz što smo sve prolazili dok smo kino Mosor pretvarali u Ludu kuću. Kad ga pogledam, stegne me u grlu, ali se i dobro nasmijem - dodaje Rene.

Zagreb: Generalna proba za predstavu "Potpuni stranici" u kazalištu Luda ku?a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Još prošlog proljeća počelo se šuškati o dugo iščekivanom nastavku kultnog filma "ZG80" redatelja Igora Šeregija, koji je stekao veliku popularnost među domaćom publikom. Scenarist Robert Cukina najavio je da će "ZG90" donijeti autentičnu priču o navijačkoj sceni, ali i životu na ulici u turbulentnim devedesetima.

Otkrio je kako ekipu čine redatelj Ištvan Filaković, producent Robert Piršl te glumci koji repriziraju svoje uloge iz "ZG80", poput Filipa Detelića i Domagoja Mrkonjića. Filip Juričić ulazi u priču kao Splićo, dok će Marin Ivanović Stoka i Marko Lasić Nered također imati uloge.

- Nažalost, ne mogu govoriti o projektu u kojem nisam formalno angažiran. Osobno smatram da je to snimanje nastavka trebalo doći puno prije, ali, naravno, za dobru stvar nikad nije kasno. Ja sam zasad samo pročitao jednu varijantu scenarija. Uskoro ćemo nadam se pričati o projektu pod nazivom 'Svadba' Igora Šeregija, inače redatelja 'ZG 80' - kaže Bitorajac, koji uspješno balansira između privatnog i poslovnog života.

Zagreb: Glumac Rene Botorajac | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Malo nam se izmiješao taj obiteljski s poslovnim životom. Supruga Ana vodi organizaciju u Ludoj kući, a sin Gabrijel već igra u dvije predstave i kod nas pohađa 'Glumiliste', dramski studio Lude kuće. Igra u dječjoj božićnoj predstavi 'Djed Mraz je postao klinac' i u našem novom hitu o generaciji Z 'Nema sutra'. Kći Larisa je za sada samo gledateljica. Sam slažem svoj raspored i raspolažem svojim vremenom pa imam i dovoljno slobodnog - govori Rene.

Bitorajac je nedavno napunio 53 godine, a tom je prilikom odlučio počastiti obitelj i sebe putovanjem izvan granica Lijepe Naše.

- Trenutačno smo u Londonu, slavim rođendan. Kako su djeca već velika, nije im više toliko fora provoditi previše vremena s roditeljima - smije se glumac.

Rene i njegova supruga Ana, nekadašnja odgojiteljica, vjenčali su se u zimu 2006. godine. Godinu dana kasnije dobili su sina Gabrijela, a tri godine nakon toga i kćer Larisu.

- Supruga mi je velika podrška, iako se smije dok to govorim i kaže da to svi kažu. Ako je mogla raditi s djecom, može i s odraslima, i ide joj odlično! - rekao je Bitorajac.

Foto: Marko Lukunic/Vecernji list

Često je isticao koliko mu je obitelj važna, a uloga oca za njega je najvažnija od svih koje je imao. Govorio je kako se u tom životnom zadatku ne bi zadovoljio samo nagradom za glavnu mušku ulogu, nego bi to za njega bila nagrada za životno djelo. S posebnom ljubavlju govorio je i o supruzi Ani. Opisivao ju je idealnom ženom.

- Mogu zaključiti da nema razlike između onoga kako je bilo prije braka i sada, a mislim da je to dobitna kombinacija. Idealno ne postoji, ali naravno da sam ja idealan muškarac za nju, idealnu ženu - ispričao je Bitorajac prije nekoliko godina.

Zagreb: Glumac Rene Botorajac | Foto: Josip Regovic/PIXSELL