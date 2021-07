Reneu Bitorajcu (49) je čekanje na osobnu izgleda dozlogrdilo, pa je otišao na more, a na Instagramu objavio fotografiju na kojoj pozira sa supom.

- Nakon kaj nisam dočekao osobnu u MUP-u, malo ću se danas provozati na SUP-u. I rima i štima… - napisao je Rene uz fotku.

- 'Zipa da te ne legitimiraju', ' Pa kaj si ti lud, kaj delaš u mom gradu u Lovranu! Kaj nisi na Bora Bora išal... ovo je kao Bora Bora al bez lavora' - pišu mu u komentarima.

Podsjetimo, Rene je prije dva dana u Petrinjskoj proveo čitav dan čekajući da podigne gotovu iskaznicu.

Bio mu je to peti put da dolazi po dokument, stoga je objavio video u kojem se požalio pratiteljima.

- Peti put dolazim podići osobnu koja me čeka gotova!? Danas dođem u osam. Pa kad dođe ovih 140 prije mene? Ja ovo ne mogu. U one statistike koliko čovjek za života spava, koliko jede, koliko uči, treba dodati i koliko čeka u Petrinjskoj. Ode mi dva mjeseca života do sada, ziher - napisao je u opisu snimke.