Glumac Rene Bitorajac (49) na Instagram profilu objavio je snimku kako čeka u redu u MUP-u u Petrinjskoj. Kako je otkrio u videu, došao je što ranije kako bi izbjegao gužvu no, to nije pomoglo.

- Peti put dolazim podići osobnu koja me čeka gotova!? Danas dođem u osam. Pa kad dođe ovih 140 prije mene? Ja ovo ne mogu. U one statistike koliko čovjek za života spava, koliko jede, koliko uči, treba dodati i koliko čeka u Petrinjskoj. Ode mi dva mjeseca života do sada, ziher - napisao je u opisu snimke na kojoj se vidi ogroman red ljudi koji čekaju ispred glumca.

Kao što se može vidjeti na snimci, Bitorajac je u MUP došao u 8.07 sati i dobio papirić na kojem piše kako je tek 167 na redu.

- I mene to čeka ovih dana; Užas, treba probati popodne; Sretno! Brzina im je jača strana, najbolje doći pred kraj radnog vremena; Jučer sam bila četiri sata tamo. Iz trećeg puta obavila, dno - suosjećali su se pratitelji s Bitorajcem i njegovom situacijom.