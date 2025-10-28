Reneu Bitorajcu ukrali romobil na Cvjetnom, objavio snimku krađe! 'Krpa, kako to dopustiš?'

Rene Bitorajac šokirao je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, u samom centru Zagreba, točnije Cvjetnom trgu doživio je prilično neugodnu situaciju, odnosno netko mu je ukrao električni romobil, koji je, kako je naveo, vezao srednje debelom sajlom za stalak za bicikle. Na svojem Instagram profilu objavio je i vidio krađe.

- Evo zanimljive priče iz samog centra grada. Subota. Cvjetni trg. 23:30. Ja na cugi s društvom i vezanim romobilom (srednje debelom sajlom) za klamericu za bicikle. Dođu dva klošara, odrežu sajlu i odu u smjeru Ilice. Osjećaj da ti se sve događa na par metara iza leđa je neponovljiv, ali zato osjećaj kad si taj isti romobil vratiš nazad za sat i pol još je uzbudljiviji. Ne pitajte kako -napisao je Rene u opisu ispod objave.

- Predlažem 'u' Lockove za zaštitu, klamerice na vidljivom mjestu, pokojeg policajca u šetnji, a svakako i GPS tracker i puno sreće. Sreća je svakako ne vidjeti trenutak! I njemu i tebi - dodao je Bitorajac, dok su mu se u komentarima javili brojni obožavatelji.

,Nadam se da nisi opet bio pretolerantan', Svaka čast', 'Vezanjem romobila slijediš Gandijevu tradiciju. Mirni prosvjed', 'Dobro ste napisali. Klošari. Ne može se takve ljepše nazvati', 'Fakat si pretolerantan', ', pisali su jedni.

'Molim te ispričaj priču kako si dobio romobil nazad', 'Daj napiši što si napravio', dodali su drugi.

'Nisu stigli ni reći Sava Krpa Sava...', 'Sava Krpa, Sava', 'Krpa kako si to dopustiš', našalio se ostatak, povukavši paralelu s ulogom iz filma 'Metastaze' (2009.), gdje je Bitorajac utjelovio Krpu, a za istu je dobio i Zlatnu arenu.

Foto: Instagram