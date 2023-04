Renner nakon stravične nesreće priznao: 'Svoje oko sam mogao vidjeti drugim okom. Horor!'

Glumac Jeremy Renner (52) detaljno je u novom intervjuu za ABC televiziju opisao svoje ozljede u prvom intervjuu nakon novogodišnje nesreće. Slomio je osam rebara, desno koljeno, lijevi gležanj, desnu ključnu kost, lice, čeljust, plućno krilo...

Sve je to nabrojala voditeljica Diane Sawyer i poručila kako zastrašujuće to zvuči.

Foto: ABCNews/YouTube/Screenshot

- Vjerujem da sam mogao vidjeti svoje oko drugim okom - priznao joj je glumac otkrivši da mu je jedno oko iskočilo iz duplje.

Tijekom razgovora javili su se i Rennerovi susjedi koji su pozvali bolničare nakon nesreće i prisjetili se događaja.

Foto: Instagram

- Išlo mu je nešto krvi iz ušiju, znam sigurno, a onda mu je oko izgledalo kao da mu je izbijeno - rekao je susjed Rich Kovach.

Liječnici su, srećom, uspjeli obnoviti glumčevu očnu duplju metalnim pločicama i vijcima, te sada ponovno ima potpuni vid na oba oka. Prisjećajući se boli koju je doživio, Renner je rekao da je bio 'budan u svakom trenutku'.

Foto: Instagram

- Teško je zamisliti kakav je to osjećaj, ali kada pogledate stroj... Bio sam na asfaltu i ledu. Volio bih da sam bio na snijegu. Činilo se kao da je netko oduzeo vjetar iz mene. Previše stvari se događalo u tijelu da bi osjetio bol, to je sve. To je kao da tvoja duša može imati bol - tako je opisao osjećaj kroz koji je prolazio tog tragičnog dana.

Foto: JEREMY RENNER VIA TWITTER/REUTER

Tijekom oporavka, Renner je rekao da je njegov kolega iz 'Marvela' i 'The Hurt Lockera', Anthony Mackie (44) 'bio uz njegov krevet stalno'. Dodao je i kako bi prošao ponovo tu nesreću jer je spasio nećaka u tom trenutku.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

